Libo написав:

Ну мы же о долгосроке ...Давай посмотрим в 2028-м и сравним.И только будем сравнивать не цену на хрущи 50-х в 8-м и 28-м гг., а сколько стоило новое современное жилье в 8-м и сколько будет стоить новое в 28-м.Если внимательно разобраться, то в 8-м безвозвратно залетели лишь хрущи и обоссанные царские. Новое, современное и добротное жилье уже примерно на том же уровне и даже выше.Мой кореш в 8-м купил однуху без лифта в сталинском доме на Печерске за $140 тыщ, в состоянии въезжай и живи. Потом оно рухнуло. Не знаю сколько стоит это г. сейчас. Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ?У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того.А вы всё дрочите тут с вашим иноагентом на 2008-й.