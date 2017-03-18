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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 19:22
trololo написав: Прохожий написав: барабашов написав:
Хороший дом с учётом участка и ремонта подороже вашего Кардинала за метр выйдет. А метраж его за двести только так зашкалит, а то и за триста.
И будет вся периферия в таких памятниках лихо и непонятно где срубленному баблу.
смотрю что строят под продажу в Киеве
как правило это типовые проекты 150-200м2
на моем массиве из десятка новых строек рядом, только два монстра. остальные мансардные или одноэтажники.
а из чего строят?
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Додано: Суб 09 жов, 2021 19:34
kingkongovets
один кирпичный (тот что монстр), один типа поротерм кератерм (тоже монстрик), процентов 20 каркасники или сип, остальное газоблок.
фундаменты 95% классика, без термозащиты, крыши процентов 20 плоские, остальное обычные битумка и метал примерно пополам. одна только с чем то похожа на натуральную черепицу.
короче, у каждого додика своя методика
но газоблок рванул вперед это прям сильно видно. стены растут за неделю две. правда в 90% его потом утепляют, мало кто однослойную делает.
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trololo
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Додано: Суб 09 жов, 2021 19:48
Унуноктий написав:
Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
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у нас все заимбирь.
стрижем капусту лопатой
а ты как?
как дети?
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Додано: Суб 09 жов, 2021 19:57
Libo написав:
Ну мы же о долгосроке ...
Давай посмотрим в 2028-м и сравним.
И только будем сравнивать не цену на хрущи 50-х в 8-м и 28-м гг., а сколько стоило новое современное жилье в 8-м и сколько будет стоить новое в 28-м.
Если внимательно разобраться, то в 8-м безвозвратно залетели лишь хрущи и обоссанные царские. Новое, современное и добротное жилье уже примерно на том же уровне и даже выше.
Мой кореш в 8-м купил однуху без лифта в сталинском доме на Печерске за $140 тыщ, в состоянии въезжай и живи. Потом оно рухнуло. Не знаю сколько стоит это г. сейчас. Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ?
У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того.
А вы всё дрочите тут с вашим иноагентом на 2008-й.
Провокатор, в 2005-2008 гг уже дозагонялась в бетон, что и без банковской ипотеки люди в тяжелейший кризис остались пустые по сбережениям и по-уши в кредитах родственникам. Остались с неликвидным имуществом, которое даже спустя 13 лет нельзя продать по ценам покупки.
КРЖН цикличен! Это неоспоримая разобранная на цифрах истина. Волна роста идет 6-й год без коррекции. Все желающие купить бетон за чужие деньги, или свои инвестиционные должны иметь в виду неизбежность падения цены!
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zРадио
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:08
zРадио написав: Libo написав:
Ну мы же о долгосроке ...
Давай посмотрим в 2028-м и сравним.
И только будем сравнивать не цену на хрущи 50-х в 8-м и 28-м гг., а сколько стоило новое современное жилье в 8-м и сколько будет стоить новое в 28-м.
Если внимательно разобраться, то в 8-м безвозвратно залетели лишь хрущи и обоссанные царские. Новое, современное и добротное жилье уже примерно на том же уровне и даже выше.
Мой кореш в 8-м купил однуху без лифта в сталинском доме на Печерске за $140 тыщ, в состоянии въезжай и живи. Потом оно рухнуло. Не знаю сколько стоит это г. сейчас. Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ?
У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того.
А вы всё дрочите тут с вашим иноагентом на 2008-й.
Провокатор, в 2005-2008 гг уже дозагонялась в бетон, что и без банковской ипотеки люди в тяжелейший кризис остались пустые по сбережениям и по-уши в кредитах родственникам. Остались с неликвидным имуществом, которое даже спустя 13 лет нельзя продать по ценам покупки.
КРЖН цикличен! Это неоспоримая разобранная на цифрах истина. Волна роста идет 6-й год без коррекции. Все желающие купить бетон за чужие деньги, или свои инвестиционные должны иметь в виду неизбежность падения цены!
Зрадио, предлагайте запасные варианты?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 09 жов, 2021 20:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:08
hume написав: Унуноктий написав:
Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
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Все строители при делах. Цены на максималках как для работ, так и материала. Вся область строится. Вот это для меня действительно не понятно в условиях нынешних цен.
Мебельщик посчитал мне встроенную мебель. От этих цифр выпадают волосы.
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airmax78
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:13
airmax78 написав: hume написав: Унуноктий написав:
Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Все строители при делах. Цены на максималках как для работ, так и материала. Вся область строится. Вот это для меня действительно не понятно в условиях нынешних цен.
Мебельщик посчитал мне встроенную мебель. От этих цифр выпадают волосы.
Был сегодня в делавеге. Диван угловой с пуфом 5.4 мп 115 тысяч. 2 месяца назад можно было за 100 но закончилась ткань в базовой категории. Это со сроком изготовления 2 месяца и 10% скидкой
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adeges
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:17
adeges написав:
Был сегодня в делавеге. Диван угловой с пуфом 5.4 мп 115 тысяч. 2 месяца назад можно было за 100 но закончилась ткань в базовой категории. Это со сроком изготовления 2 месяца и 10% скидкой
купил надувной интекс за полторуху! удобный капец! еще и в кровать раскладывается. правда постоял на сосновых иголках и теперь подпускает, падла
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trololo
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:19
trololo написав: adeges написав:
Был сегодня в делавеге. Диван угловой с пуфом 5.4 мп 115 тысяч. 2 месяца назад можно было за 100 но закончилась ткань в базовой категории. Это со сроком изготовления 2 месяца и 10% скидкой
купил надувной интекс за полторуху! удобный капец! еще и в кровать раскладывается. правда постоял на сосновых иголках и теперь подпускает, падла
жидкая латка (жидкий винил) гривень за 40 поможет.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:53
proftpd66 написав:
Зрадио, предлагайте запасные варианты?
Лично для тебя такая рекомендация - меньше криптошлака, которым ты торгуешь, больше биткоина и эфира. Причем не весь портфель монет активно торговать, а максимум 50% (остальные 50% - hodl)
PS: и никаких контейнеров с презервативами и бинарных опционов
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zРадио
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