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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 21:49
Клиент_ написав:
жидкая латка (жидкий винил) гривень за 40 поможет.
если бы она еще сама щель искала..
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trololo
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:02
Олежан написав: Унуноктий написав:
Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
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у нас все заимбирь.
стрижем капусту лопатой
а ты как?
как дети?
Все хорошо. 22 октября еду в Швецию до 12 ноября. Учиться. Чем то я понравился шведскому правительству. До этого два доклада на конференциях 15 числа в Одессе и 21 в Киеве. Вчера в Брюге отмечали день рождения товарища. Оказалось был день юриста и к нам примахались три пьяных юриста.но с нами был чемпион Европы по метанию диска и чемпион мира по боям без правил. Два юриста поехали в БСП а один писать заявление в Голосеевский райотдел. Выпустили нас в 4 утра. Как удобно что мой дом на против райотдела. А так ничего нового.
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Унуноктий
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:28
trololo написав: Клиент_ написав:
жидкая латка (жидкий винил) гривень за 40 поможет.
если бы она еще сама щель искала..
Лайфхак времен СССР: надутую камеру - зануривали в воду (каждый сектор по-очереди), что-то крупное - намыливали местами поочередно, выискивая пузыри... Найденную дырку - обводили мелом, давая просохнуть перед наложением латки.
Успехов!
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Миша-клиент
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:38
kingkongovets написав:
тут прекрасно все
Хорошо хоть не Роллс Куллиган под общагой парканулся.
Перекупы USA-битков с периферии кстати часто г0вно снимают чтоб хомячить больше. Навару то с такой конкуренцией немного, в НЛ и даже в Галактике двуху незахер снимать,
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барабашов
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Додано: Суб 09 жов, 2021 23:05
Миша-клиент написав: trololo написав: Клиент_ написав:
жидкая латка (жидкий винил) гривень за 40 поможет.
если бы она еще сама щель искала..
Лайфхак времен СССР: надутую камеру - зануривали в воду (каждый сектор по-очереди), что-то крупное - намыливали местами поочередно, выискивая пузыри... Найденную дырку - обводили мелом, давая просохнуть перед наложением латки.
Успехов!
спасибо кеп, но там огромный диванище, надо к озеру нести, но пока холодно
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trololo
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