RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8685868686878688

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:49

  Клиент_ написав:жидкая латка (жидкий винил) гривень за 40 поможет.


если бы она еще сама щель искала..
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5319
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2511 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Олежан написав:
  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

у нас все заимбирь.
стрижем капусту лопатой
а ты как?
как дети?
Все хорошо. 22 октября еду в Швецию до 12 ноября. Учиться. Чем то я понравился шведскому правительству. До этого два доклада на конференциях 15 числа в Одессе и 21 в Киеве. Вчера в Брюге отмечали день рождения товарища. Оказалось был день юриста и к нам примахались три пьяных юриста.но с нами был чемпион Европы по метанию диска и чемпион мира по боям без правил. Два юриста поехали в БСП а один писать заявление в Голосеевский райотдел. Выпустили нас в 4 утра. Как удобно что мой дом на против райотдела. А так ничего нового.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21601
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:28

  trololo написав:
  Клиент_ написав:жидкая латка (жидкий винил) гривень за 40 поможет.


если бы она еще сама щель искала..


Лайфхак времен СССР: надутую камеру - зануривали в воду (каждый сектор по-очереди), что-то крупное - намыливали местами поочередно, выискивая пузыри... Найденную дырку - обводили мелом, давая просохнуть перед наложением латки.
Успехов!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 484
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:38

  kingkongovets написав:тут прекрасно все
Зображення

Хорошо хоть не Роллс Куллиган под общагой парканулся.
Перекупы USA-битков с периферии кстати часто г0вно снимают чтоб хомячить больше. Навару то с такой конкуренцией немного, в НЛ и даже в Галактике двуху незахер снимать,
барабашов
 
Повідомлень: 2124
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:05

  Миша-клиент написав:
  trololo написав:
  Клиент_ написав:жидкая латка (жидкий винил) гривень за 40 поможет.


если бы она еще сама щель искала..


Лайфхак времен СССР: надутую камеру - зануривали в воду (каждый сектор по-очереди), что-то крупное - намыливали местами поочередно, выискивая пузыри... Найденную дырку - обводили мелом, давая просохнуть перед наложением латки.
Успехов!


спасибо кеп, но там огромный диванище, надо к озеру нести, но пока холодно
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5319
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2511 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 06:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/813285181/v ... aaa-ul-62a
:mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30123
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 7269 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 07:40

  Унуноктий написав:
Олежан написав:
  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

у нас все заимбирь.
стрижем капусту лопатой
а ты как?
как дети?
Все хорошо. 22 октября еду в Швецию до 12 ноября. Учиться. Чем то я понравился шведскому правительству. До этого два доклада на конференциях 15 числа в Одессе и 21 в Киеве. Вчера в Брюге отмечали день рождения товарища. Оказалось был день юриста и к нам примахались три пьяных юриста.но с нами был чемпион Европы по метанию диска и чемпион мира по боям без правил. Два юриста поехали в БСП а один писать заявление в Голосеевский райотдел. Выпустили нас в 4 утра. Как удобно что мой дом на против райотдела. А так ничего нового.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

SIDA? Ага. Бывали мы там. Ездили..
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6891
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 07:42

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/813285181/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-kvartiry-63-m-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa-ul-62a
:mrgreen:

щось не те нажали, то таке
але там від цього автора ще дві обяви з одними і тими фото, але різними цінами і вони живуть кожна своїм життям
https://ua.m2bomber.com/phone/0660602956
развод?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1935
З нами з: 10.06.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:26

  Investor_K написав:
  Унуноктий написав:
Олежан написав:у нас все заимбирь.
стрижем капусту лопатой
а ты как?
как дети?
Все хорошо. 22 октября еду в Швецию до 12 ноября. Учиться. Чем то я понравился шведскому правительству. До этого два доклада на конференциях 15 числа в Одессе и 21 в Киеве. Вчера в Брюге отмечали день рождения товарища. Оказалось был день юриста и к нам примахались три пьяных юриста.но с нами был чемпион Европы по метанию диска и чемпион мира по боям без правил. Два юриста поехали в БСП а один писать заявление в Голосеевский райотдел. Выпустили нас в 4 утра. Как удобно что мой дом на против райотдела. А так ничего нового.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

SIDA? Ага. Бывали мы там. Ездили..

Точно)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21601
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:28

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/813285181/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-kvartiry-63-m-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa-ul-62a
:mrgreen:

замнуха это же прямым текстом написано
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21601
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8685868686878688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2153, 2154, 2155
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21542 3949705
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 16:13
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
702 347597
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 12:20
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49966
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18494)
10.10.2021 10:48
Лаунж Кей (488)
10.10.2021 10:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.