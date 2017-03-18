Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
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у нас все заимбирь. стрижем капусту лопатой а ты как? как дети?
Все хорошо. 22 октября еду в Швецию до 12 ноября. Учиться. Чем то я понравился шведскому правительству. До этого два доклада на конференциях 15 числа в Одессе и 21 в Киеве. Вчера в Брюге отмечали день рождения товарища. Оказалось был день юриста и к нам примахались три пьяных юриста.но с нами был чемпион Европы по метанию диска и чемпион мира по боям без правил. Два юриста поехали в БСП а один писать заявление в Голосеевский райотдел. Выпустили нас в 4 утра. Как удобно что мой дом на против райотдела. А так ничего нового.
Хорошо хоть не Роллс Куллиган под общагой парканулся. Перекупы USA-битков с периферии кстати часто г0вно снимают чтоб хомячить больше. Навару то с такой конкуренцией немного, в НЛ и даже в Галактике двуху незахер снимать,
Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
у нас все заимбирь. стрижем капусту лопатой а ты как? как дети?
Все хорошо. 22 октября еду в Швецию до 12 ноября. Учиться. Чем то я понравился шведскому правительству. До этого два доклада на конференциях 15 числа в Одессе и 21 в Киеве. Вчера в Брюге отмечали день рождения товарища. Оказалось был день юриста и к нам примахались три пьяных юриста.но с нами был чемпион Европы по метанию диска и чемпион мира по боям без правил. Два юриста поехали в БСП а один писать заявление в Голосеевский райотдел. Выпустили нас в 4 утра. Как удобно что мой дом на против райотдела. А так ничего нового.
Олежан написав:у нас все заимбирь. стрижем капусту лопатой а ты как? как дети?
Все хорошо. 22 октября еду в Швецию до 12 ноября. Учиться. Чем то я понравился шведскому правительству. До этого два доклада на конференциях 15 числа в Одессе и 21 в Киеве. Вчера в Брюге отмечали день рождения товарища. Оказалось был день юриста и к нам примахались три пьяных юриста.но с нами был чемпион Европы по метанию диска и чемпион мира по боям без правил. Два юриста поехали в БСП а один писать заявление в Голосеевский райотдел. Выпустили нас в 4 утра. Как удобно что мой дом на против райотдела. А так ничего нового.