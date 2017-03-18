zРадио написав:
Лично для тебя такая рекомендация - меньше криптошлака, которым ты торгуешь, больше биткоина и эфира. Причем не весь портфель монет активно торговать, а максимум 50% (остальные 50% - hodl)
PS: и никаких контейнеров с презервативами и бинарных опционов
крипта может обвалится, так же, как и бетон. Ваше решение?
а контейнер, это вместо депозита на короткий срок 1-3 месяца, если проверяющие попросят 15к$, то ты торгуешь это с ними и даешь им 12к$. Вот и прибыль. Учитесь дети. Просят 15к$, торгуется в 12к$.