Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".
Наразі триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту, а також на лівому березі, де метро проходитиме під землею. Також уже будують два тунелі для майбутньої станції "Райдужна". Загалом перша ділянка включатиме шість станцій метро:
"Глибочицька" – з пересадкою на "Лук’янівську"; "Подільська" – з пересадкою на станцію метро "Тараса Шевченка"; "Суднобудівна"; "Труханів острів"; "Затока Десенка"; "Райдужна".
У КМДА розповідають, що вже практично побудовано в основних конструкціях три станції – "Суднобудівна", "Труханів острів" та "Затока Десенка", на черзі "Райдужна".
Раніше заступник міністра фінансів Олександр Кава заявляв, що першу ділянку метро на Троєщину можна запустити до 2024 року. Пізніше транспортні експекти розповіли про те, що, на їхню думку, насправді можна встигнути побудувати до цього терміну, а мер Кличко прокоментував, що будівництво метро на Троєщину триватиме ще 4-5 років, оскільки воно напряму пов'язане з будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту.
Конговец, скажите честно, Вам платят за эти публикации? Ну хоть убей, не верю я, что дядя возрасте около 50 лет, коренной киевлянин, верит искренне в то, что в ближайшие годы будет метро на Троещину(даже его первая очередь), что в обозримом будущем построят еще один мост через Днепр(севернее Северного моста), искренне поддерживает борьбу с парковками на улицах и во дворах без постройки цивилизованной альтернативы (что уже невозможно в связи с хаотической застройкой длящейся последние 15 лет и особенно в последние годы). Правда в том, что "благодаря" властям мы прямо сейчас наблюдаем процесс превращения Киева в непригодный для жизни город, стоящий в одной большой пробке. Они денег рубанут и уедут в цивилизованные страны, а нам жить с этим
Damien нет, мне никто не платит и в моем лексиконе нет глагола "верить" в первом лице и единственном числе а вы за зеленского голосовали, или на выборы не ходите вообще, потому шо "от нас все равно ничего не зависит"(с)?
kingkongovets я голосовал действительно за квартал, о чем сейчас вспоминаю как о самом своем глупом поступке. Ну бывает в жизни каждого такое - потом думает "Ну нахрена я это делал? Ведь было же все видно!"
Британське видання Time Out опублікувало рейтинг 49 найкращих районів світу. На 16 місці опинився район Золотих воріт у Києві.
«Територія навколо Золотих воріт зараз переповнена барами, стритартом, прихованими кафе, дизайнерськими бутиками та закладами, які викликають ностальгію. Нові відкриття, міцне почуття спільності з акцентом на збереження спадщини міста і нетипові зелені зони, такі як Сквер київських інтелігентів, – це робить район Золотих воріт ідеальним місцем для знайомства з прогресивним Києвом», – йдеться в публікації.
Автори рейтингу відзначили вулиці Рейтарську, Ярославів Вал і Гончара, а також порадили зайти в ZigZag, «Каштан», The Naked Room та «Косатку».
Першими у переліку стали такі райони:
Ньорребро, Копенгаген (Данія); Андерсонвіль, Чикаго (США); Чонно Сам-га, Сеул (Південна Корея); Лейт, Едінбург (Шотландія, Велика Британія); Station District, Вільнюс (Литва); Челсі, Нью-Йорк (США); XI Район, Будапешт (Угорщина); Нгор, Дакар (Сенегал); Сайкун, Гонконг; Річмонд, Мельбурн (Австралія); Нойкельн, Берлін (Німеччина); Центро, Медельїн (Колумбія); Далстон, Лондон (Велика Британія); Сільвер Лейк, Лос-Анжелес (США); Дублін 8, Дублін (Ірландія). У рейтингу враховували такі категорії, як їжа, напої, нічне життя, культура, дух спільності, стабільність. Для цього опитали 27 тисяч людей з різних куточків світу, які оцінювали свої райони. https://www.the-village.com.ua/village/ ... 1Kjcs3hVC0
Damien написав:kingkongovets я голосовал действительно за квартал, о чем сейчас вспоминаю как о самом своем глупом поступке. Ну бывает в жизни каждого такое - потом думает "Ну нахрена я это делал? Ведь было же все видно!"
думаю ваш самый глупый поступок в жизни еще впереди, выводы вы делать так и не научились)
Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог – т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.
По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства.
"В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках", – добавил Андрей Малеваный.
Это какой-то театр абсурда... Какая утилизация в Украине может быть, если у нас даже ВАЗ2101 1970г.в. можно ПРОДАТЬ( а не самому заплатить, сдавая на утилизацию). Мне очень интересно - реально нашлось 13000 дебилов, которые не знали о том, что можно было не платить, а наоборот получить деньги за свое старое авто? Или это только в голове у А.Малеваного(считающего, что сдают плохо на утилизацию потому, что утилизационных центров мало) эти 13000 мифических человек? Про какие свалки автомобилей он говорит? Он в своем уме? Покажите мне такую свалку в Украине. Это в Европе может быть проблема утилизации, где стоимость рабочего времени выше, чем стоимость металла+стоимость живых, подлежащих перепродаже запчастей. В Украине эта проблема вообще не стоит. А человек при деле, борется там с чем то....