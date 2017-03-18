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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8686868786888689

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:03

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:Зрадио, предлагайте запасные варианты?


Лично для тебя такая рекомендация - меньше криптошлака, которым ты торгуешь, больше биткоина и эфира. Причем не весь портфель монет активно торговать, а максимум 50% (остальные 50% - hodl)

PS: и никаких контейнеров с презервативами и бинарных опционов :mrgreen:


крипта может обвалится, так же, как и бетон. Ваше решение? :twisted:

а контейнер, это вместо депозита на короткий срок 1-3 месяца, если проверяющие попросят 15к$, то ты торгуешь это с ними и даешь им 12к$. Вот и прибыль. Учитесь дети. :)Просят 15к$, торгуется в 12к$.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:21

  kingkongovets написав:Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".

Наразі триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту, а також на лівому березі, де метро проходитиме під землею. Також уже будують два тунелі для майбутньої станції "Райдужна". Загалом перша ділянка включатиме шість станцій метро:

"Глибочицька" – з пересадкою на "Лук’янівську";
"Подільська" – з пересадкою на станцію метро "Тараса Шевченка";
"Суднобудівна";
"Труханів острів";
"Затока Десенка";
"Райдужна".

У КМДА розповідають, що вже практично побудовано в основних конструкціях три станції – "Суднобудівна", "Труханів острів" та "Затока Десенка", на черзі "Райдужна".

Раніше заступник міністра фінансів Олександр Кава заявляв, що першу ділянку метро на Троєщину можна запустити до 2024 року. Пізніше транспортні експекти розповіли про те, що, на їхню думку, насправді можна встигнути побудувати до цього терміну, а мер Кличко прокоментував, що будівництво метро на Троєщину триватиме ще 4-5 років, оскільки воно напряму пов'язане з будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту.

https://bzh.life/ua/gorod/foto-u-kievi- ... wLDEmH0Kuk

зы: кому интересно - свежий облет строительства подольского мостового перехода, хорошо видно как монтируют тоннели на садах

https://youtu.be/8jjy6G-pBLE

Конговец, скажите честно, Вам платят за эти публикации?
Ну хоть убей, не верю я, что дядя возрасте около 50 лет, коренной киевлянин, верит искренне в то, что в ближайшие годы будет метро на Троещину(даже его первая очередь), что в обозримом будущем построят еще один мост через Днепр(севернее Северного моста), искренне поддерживает борьбу с парковками на улицах и во дворах без постройки цивилизованной альтернативы (что уже невозможно в связи с хаотической застройкой длящейся последние 15 лет и особенно в последние годы).
Правда в том, что "благодаря" властям мы прямо сейчас наблюдаем процесс превращения Киева в непригодный для жизни город, стоящий в одной большой пробке. Они денег рубанут и уедут в цивилизованные страны, а нам жить с этим
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:45

Damien
нет, мне никто не платит и в моем лексиконе нет глагола "верить" в первом лице и единственном числе
а вы за зеленского голосовали, или на выборы не ходите вообще, потому шо "от нас все равно ничего не зависит"(с)?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:56

kingkongovets я голосовал действительно за квартал, о чем сейчас вспоминаю как о самом своем глупом поступке. Ну бывает в жизни каждого такое - потом думает "Ну нахрена я это делал? Ведь было же все видно!"
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:58

Британське видання Time Out опублікувало рейтинг 49 найкращих районів світу. На 16 місці опинився район Золотих воріт у Києві.

«Територія навколо Золотих воріт зараз переповнена барами, стритартом, прихованими кафе, дизайнерськими бутиками та закладами, які викликають ностальгію. Нові відкриття, міцне почуття спільності з акцентом на збереження спадщини міста і нетипові зелені зони, такі як Сквер київських інтелігентів, – це робить район Золотих воріт ідеальним місцем для знайомства з прогресивним Києвом», – йдеться в публікації.

Автори рейтингу відзначили вулиці Рейтарську, Ярославів Вал і Гончара, а також порадили зайти в ZigZag, «Каштан», The Naked Room та «Косатку».

Першими у переліку стали такі райони:

Ньорребро, Копенгаген (Данія);
Андерсонвіль, Чикаго (США);
Чонно Сам-га, Сеул (Південна Корея);
Лейт, Едінбург (Шотландія, Велика Британія);
Station District, Вільнюс (Литва);
Челсі, Нью-Йорк (США);
XI Район, Будапешт (Угорщина);
Нгор, Дакар (Сенегал);
Сайкун, Гонконг;
Річмонд, Мельбурн (Австралія);
Нойкельн, Берлін (Німеччина);
Центро, Медельїн (Колумбія);
Далстон, Лондон (Велика Британія);
Сільвер Лейк, Лос-Анжелес (США);
Дублін 8, Дублін (Ірландія).
У рейтингу враховували такі категорії, як їжа, напої, нічне життя, культура, дух спільності, стабільність. Для цього опитали 27 тисяч людей з різних куточків світу, які оцінювали свої райони.
https://www.the-village.com.ua/village/ ... 1Kjcs3hVC0
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:59

  Damien написав:kingkongovets я голосовал действительно за квартал, о чем сейчас вспоминаю как о самом своем глупом поступке. Ну бывает в жизни каждого такое - потом думает "Ну нахрена я это делал? Ведь было же все видно!"


думаю ваш самый глупый поступок в жизни еще впереди, выводы вы делать так и не научились)
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:01

Damien
Вроде уже несколько лет назад все это обещали и судя по всему, снова через несколько лет пообещают :)

Пока что https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... a-2023-god , деньги видимо опять того...
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:27

  Непересичный написав:Damien
Вроде уже несколько лет назад все это обещали и судя по всему, снова через несколько лет пообещают :)

Пока что https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... a-2023-god , деньги видимо опять того...

Каждый, кто при власти изображает, что он что-то делает, обещает какие-то немыслимые достижения, борется с ветряными мельницами.
Вот очередной Дон Кихот А.Малеванный, ставленник Слуг народа - https://ubr.ua/market/auto/hosekoinspek ... kh-4007989
Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог – т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.

По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства.

"В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках", – добавил Андрей Малеваный.

Это какой-то театр абсурда... Какая утилизация в Украине может быть, если у нас даже ВАЗ2101 1970г.в. можно ПРОДАТЬ( а не самому заплатить, сдавая на утилизацию). Мне очень интересно - реально нашлось 13000 дебилов, которые не знали о том, что можно было не платить, а наоборот получить деньги за свое старое авто? Или это только в голове у А.Малеваного(считающего, что сдают плохо на утилизацию потому, что утилизационных центров мало) эти 13000 мифических человек? Про какие свалки автомобилей он говорит? Он в своем уме? Покажите мне такую свалку в Украине.
Это в Европе может быть проблема утилизации, где стоимость рабочего времени выше, чем стоимость металла+стоимость живых, подлежащих перепродаже запчастей. В Украине эта проблема вообще не стоит. А человек при деле, борется там с чем то....
Damien
 
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