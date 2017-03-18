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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 жов, 2021 14:42
Damien написав:kingkongovets
я голосовал действительно за квартал, о чем сейчас вспоминаю как о самом своем глупом поступке.
почему глупом ? вы выбирали из двух зол. И не факт что квартал хуже чем порох на 2-м сроке. Во втором туре вы выбирали между закостетением системы, где точно улучшений не будет и неизвестностью, в которой был шанс на улучшения. Шанс не сработал, увы, придётся выносить в очередной раз.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 14:52
adeges написав:
Был сегодня в делавеге. Диван угловой с пуфом 5.4 мп 115 тысяч. 2 месяца назад можно было за 100 но закончилась ткань в базовой категории. Это со сроком изготовления 2 месяца и 10% скидкой
акуеть
куда катится этот мир?
два дивана и кавалирка для флая
а вместо покупки одного дивана флай может прожить 38 месяцев, больше 3х лет
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