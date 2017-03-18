Додано: Нед 10 жов, 2021 16:09

flyman написав: Все просто, раціонально і логічно. Все просто, раціонально і логічно.

просто да рационально ли. Зачем накупать кучу недвижимости? купите что то одно но мегаликвидное, лучше под коммерцию (они не убивают ремонт и заезжают обычно надолго), а на вырученные с аренды деньги арендуйте сами в 100 метрах от офиса комнату (квартиру, особняк - на что денег хватит)Даже 8 кавалирок в Киеве не гарантируют работу рядом с домом. А если вам предложат крутую работу в Борисполе, Тернополе, Виннице откажетесь? Вас туда не пустит якорь из 8 кавалирок, потому что где то кран потёк, стиралка сломалась, арендатор перестал платить и на связь не выходит. Всё это требует вашего присутствия в Киеве и сильно ограничивает возможности профессионального роста.Расскажу как я сдавал свой последний объект, звонит потенциальный арендатор говорит хочу посмотреть прямо сейчас, ну ок. Звонит второй просит посмотреть сегодня в 19:00. Конечно всех можно посылать на время и дату которые мне удобны, но к тому времени они арендуют что то другое, вдобавок простой это мой недополученный доход. Объекты должны быть в 10-30 минутах от места основной локации, чтобы все вопросы можно было решить оперативно.