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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8687868886898690>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:03

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:Зрадио, предлагайте запасные варианты?


Лично для тебя такая рекомендация - меньше криптошлака, которым ты торгуешь, больше биткоина и эфира. Причем не весь портфель монет активно торговать, а максимум 50% (остальные 50% - hodl)

PS: и никаких контейнеров с презервативами и бинарных опционов :mrgreen:


крипта может обвалится, так же, как и бетон. Ваше решение? :twisted:

а контейнер, это вместо депозита на короткий срок 1-3 месяца, если проверяющие попросят 15к$, то ты торгуешь это с ними и даешь им 12к$. Вот и прибыль. Учитесь дети. :)Просят 15к$, торгуется в 12к$.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:58

Британське видання Time Out опублікувало рейтинг 49 найкращих районів світу. На 16 місці опинився район Золотих воріт у Києві.

«Територія навколо Золотих воріт зараз переповнена барами, стритартом, прихованими кафе, дизайнерськими бутиками та закладами, які викликають ностальгію. Нові відкриття, міцне почуття спільності з акцентом на збереження спадщини міста і нетипові зелені зони, такі як Сквер київських інтелігентів, – це робить район Золотих воріт ідеальним місцем для знайомства з прогресивним Києвом», – йдеться в публікації.

Автори рейтингу відзначили вулиці Рейтарську, Ярославів Вал і Гончара, а також порадили зайти в ZigZag, «Каштан», The Naked Room та «Косатку».

Першими у переліку стали такі райони:

Ньорребро, Копенгаген (Данія);
Андерсонвіль, Чикаго (США);
Чонно Сам-га, Сеул (Південна Корея);
Лейт, Едінбург (Шотландія, Велика Британія);
Station District, Вільнюс (Литва);
Челсі, Нью-Йорк (США);
XI Район, Будапешт (Угорщина);
Нгор, Дакар (Сенегал);
Сайкун, Гонконг;
Річмонд, Мельбурн (Австралія);
Нойкельн, Берлін (Німеччина);
Центро, Медельїн (Колумбія);
Далстон, Лондон (Велика Британія);
Сільвер Лейк, Лос-Анжелес (США);
Дублін 8, Дублін (Ірландія).
У рейтингу враховували такі категорії, як їжа, напої, нічне життя, культура, дух спільності, стабільність. Для цього опитали 27 тисяч людей з різних куточків світу, які оцінювали свої райони.
https://www.the-village.com.ua/village/ ... 1Kjcs3hVC0
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:27

  Непересичный написав:Damien
Вроде уже несколько лет назад все это обещали и судя по всему, снова через несколько лет пообещают :)

Пока что https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... a-2023-god , деньги видимо опять того...

Каждый, кто при власти изображает, что он что-то делает, обещает какие-то немыслимые достижения, борется с ветряными мельницами.
Вот очередной Дон Кихот А.Малеванный, ставленник Слуг народа - https://ubr.ua/market/auto/hosekoinspek ... kh-4007989
Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог – т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.

По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства.

"В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках", – добавил Андрей Малеваный.

Это какой-то театр абсурда... Какая утилизация в Украине может быть, если у нас даже ВАЗ2101 1970г.в. можно ПРОДАТЬ( а не самому заплатить, сдавая на утилизацию). Мне очень интересно - реально нашлось 13000 дебилов, которые не знали о том, что можно было не платить, а наоборот получить деньги за свое старое авто? Или это только в голове у А.Малеваного(считающего, что сдают плохо на утилизацию потому, что утилизационных центров мало) эти 13000 мифических человек? Про какие свалки автомобилей он говорит? Он в своем уме? Покажите мне такую свалку в Украине.
Это в Европе может быть проблема утилизации, где стоимость рабочего времени выше, чем стоимость металла+стоимость живых, подлежащих перепродаже запчастей. В Украине эта проблема вообще не стоит. А человек при деле, борется там с чем то....
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Был сегодня в делавеге. Диван угловой с пуфом 5.4 мп 115 тысяч. 2 месяца назад можно было за 100 но закончилась ткань в базовой категории. Это со сроком изготовления 2 месяца и 10% скидкой

акуеть
куда катится этот мир?
два дивана и кавалирка для флая
а вместо покупки одного дивана флай может прожить 38 месяцев, больше 3х лет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:28

  Libo написав:
  rjkz написав:Я сторонник теории, что даже если сейчас что-то подросло, то в долгосроке очень упало.


Так цены у нас в долгосроке вниз?! :shock:

Зображення

А мы все считали, что они у нас всегда только вверх. :lol:
https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS

Лібо, "феномен японська економіка", думаю, не тре пояснювати, як у них внаслідок мягкої монетарної економіки уже більше 20 років стагнація. Хоча ціни на нерухомість там були ого-ого в якийсь момент. Тай не дуже і впали з того часу, парапланують від хаїв.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:32

  Damien написав:
  Непересичный написав:Damien
Вроде уже несколько лет назад все это обещали и судя по всему, снова через несколько лет пообещают :)

Пока что https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... a-2023-god , деньги видимо опять того...

Каждый, кто при власти изображает, что он что-то делает, обещает какие-то немыслимые достижения, борется с ветряными мельницами.
Вот очередной Дон Кихот А.Малеванный, ставленник Слуг народа - https://ubr.ua/market/auto/hosekoinspek ... kh-4007989
Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог – т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.

По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства.

"В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках", – добавил Андрей Малеваный.

Это какой-то театр абсурда... Какая утилизация в Украине может быть, если у нас даже ВАЗ2101 1970г.в. можно ПРОДАТЬ( а не самому заплатить, сдавая на утилизацию). Мне очень интересно - реально нашлось 13000 дебилов, которые не знали о том, что можно было не платить, а наоборот получить деньги за свое старое авто? Или это только в голове у А.Малеваного(считающего, что сдают плохо на утилизацию потому, что утилизационных центров мало) эти 13000 мифических человек? Про какие свалки автомобилей он говорит? Он в своем уме? Покажите мне такую свалку в Украине.
Это в Европе может быть проблема утилизации, где стоимость рабочего времени выше, чем стоимость металла+стоимость живых, подлежащих перепродаже запчастей. В Украине эта проблема вообще не стоит. А человек при деле, борется там с чем то....


В США приезжаешь на свалку, отдаешь свое авто, получаешь 300 баксов.
Свалка получает металлолом, который сейчас украинские олигархи пытаются запретить экспорт из Украины.
По моему отличный выход - хочешь металлолом? Купи. По рыночной цене.Рынок и никаких запретов. И это правильно. И ВАЗ копейка скорей окажется на свалке и будет переплавлена в доменной печи пинчука (совсем не обязательно свой айситиви заставлять снимать заказные сюжеты).
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:51

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".

У нас диаметрально противоположное мировоззрение. Я всю сознательную жизнь занимался тем что нравится и это приносило деньги или другие блага. Даже хобби, которые никогда не планировалось монетизировать. Так как доходы были выше потребностей, то они накапливались и инвестировались. Пассивный доход никогда не был самоцелью. Намного проще изменить рамки зоны комфорта, чем убивать себя ради идеи "никогда не работать".
муха не пишет про свои хобби, но это не означает что их нет и человек живёт мечтой о пассивном доходе в 1куе. А если он таки живёт такой мечтой, его ждёт большое разочарование по факту её достижения.

З пасивного доходу стабільно міг би жити приблизно з 2009 року (хоча були періоди, коли "пасивний" дохід перевищував "активний", напр. у кризи 1998, 2008, і, замість того щоб працювати за "миску супу", займався саморозвитком, щоб вийти на вищий рівень доходу).

А у 2009 пасивний дохід став покривати оренду плюс харчі.
Напр. на той момент була $150 (1к 2 Львові між ринком Південний і Кульпарківською), потім знімав кімнату за $100 чи $90 чи $80 ближче офіса.

З того часу, що цікаво, оренда, десь приблизно на тому самому місці, як "борщовий комплект". Тільки дохідність активів поступово зменшується.

Я би на довгострок розглядав 3% реальної дохідності (враховуючи девали, інфляції та інше зношення активів).

Щодо кавалірок в пішій доступності до різних ліній ШРТ, писав не раз, що ідея була така, що при зміні офіса змінювати локацію із мінімальною логістикою, щоб витрачати на дорогу мінімум часу.

Наразі цей план не є актуальним, так як більше як півроку маю можливість працювати віддалено. Ймовірно, колись знову виникне потреба ходити в офіс, тоді і тема "оточення Києва кавалірками" заграє новими фарбами.

Поки що зміцнюю бучанський плацдарм, так як основний маршрут логістики пролягає до дачі, яка теж не далеко до ШРТ.

Все просто, раціонально і логічно.

1Куе пасивного доходу взято з огляду на те, що з таким доходом можна вибирати країну резиденції (Португалія, Польща, Болгарія, Туреччина, Філіпіни і ще з сотню країн, за винятком з десяток країн на кшталт Швейцарі, Люксембургу, Англії і подібних), коли захочеться закінчити активну трудову діяльність.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 10 жов, 2021 16:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Все просто, раціонально і логічно.
просто да рационально ли. Зачем накупать кучу недвижимости? купите что то одно но мегаликвидное, лучше под коммерцию (они не убивают ремонт и заезжают обычно надолго), а на вырученные с аренды деньги арендуйте сами в 100 метрах от офиса комнату (квартиру, особняк - на что денег хватит)

Даже 8 кавалирок в Киеве не гарантируют работу рядом с домом. А если вам предложат крутую работу в Борисполе, Тернополе, Виннице откажетесь? Вас туда не пустит якорь из 8 кавалирок, потому что где то кран потёк, стиралка сломалась, арендатор перестал платить и на связь не выходит. Всё это требует вашего присутствия в Киеве и сильно ограничивает возможности профессионального роста.

Расскажу как я сдавал свой последний объект, звонит потенциальный арендатор говорит хочу посмотреть прямо сейчас, ну ок. Звонит второй просит посмотреть сегодня в 19:00. Конечно всех можно посылать на время и дату которые мне удобны, но к тому времени они арендуют что то другое, вдобавок простой это мой недополученный доход. Объекты должны быть в 10-30 минутах от места основной локации, чтобы все вопросы можно было решить оперативно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 жов, 2021 16:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:13

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:У нас диаметрально противоположное мировоззрение. Я всю сознательную жизнь занимался тем что нравится и это приносило деньги или другие блага. Даже хобби, которые никогда не планировалось монетизировать. Так как доходы были выше потребностей, то они накапливались и инвестировались. Пассивный доход никогда не был самоцелью. Намного проще изменить рамки зоны комфорта, чем убивать себя ради идеи "никогда не работать".
муха не пишет про свои хобби, но это не означает что их нет и человек живёт мечтой о пассивном доходе в 1куе. А если он таки живёт такой мечтой, его ждёт большое разочарование по факту её достижения.

З пасивного доходу стабільно міг би жити приблизно з 2009 року (хоча були періоди, коли "пасивний" дохід перевищував "активний", напр. у кризи 1998, 2008, і, замість того щоб працювати за "миску супу", займався саморозвитком, щоб вийти на вищий рівень доходу).

А у 2009 пасивний дохід став покривати оренду плюс харчі.
Напр. на той момент була $150 (1к 2 Львові між ринком Південний і Кульпарківською), потім знімав кімнату за $100 чи $90 чи $80 ближче офіса.

З того часу, що цікаво, оренда, десь приблизно на тому самому місці, як "борщовий комплект". Тільки дохідність активів поступово зменшується.

Я би на довгострок розглядав 3% реальної дохідності (враховуючи девали, інфляції та інше зношення активів).

Щодо кавалірок в пішій доступності до різних ліній ШРТ, писав не раз, що ідея була така, що при зміні офіса змінювати локацію із мінімальною логістикою, щоб витрачати на дорогу мінімум часу.

Наразі цей план не є актуальним, так як більше як півроку маю можливість працювати віддалено. Ймовірно, колись знову виникне потреба ходити в офіс, тоді і тема "оточення Києва кавалірками" заграє новими фарбами.

Поки що зміцнюю бучанський плацдарм, так як основний маршрут логістики пролягає до дачі, яка теж не далеко до ШРТ.

Все просто, раціонально і логічно.

1Куе пасивного доходу взято з огляду на те, що з таким доходом можна вибирати країну резиденції (Португалія, Польща, Болгарія, Туреччина, Філіпіни і ще з сотню країн, за винятком з десяток країн на кшталт Швейцарі, Люксембургу, Англії і подібних), коли захочеться закінчити активну трудову діяльність.

Андрюха саморозвитком ты называешь снимание тёлок в чате бизар?
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:22

  kingkongovets написав:и шоп заполнить традиционную рубрику «субботний оффтоп» -
из жизни киевских велокурьеров:

https://youtu.be/ps3SN3mR4YE

підробляєш велокур"єром?
дуже цікаво, думаю, варто стартанути тему на фінанс уа
flyman
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