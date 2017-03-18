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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:29
Прохожий написав: adeges написав:
Был сегодня в делавеге. Диван угловой с пуфом 5.4 мп 115 тысяч. 2 месяца назад можно было за 100 но закончилась ткань в базовой категории. Это со сроком изготовления 2 месяца и 10% скидкой
акуеть
куда катится этот мир?
два дивана и кавалирка для флая
а вместо покупки одного дивана флай может прожить 38 месяцев, больше 3х лет
дєвачкі, на кідстаф ще не посилали з диваннною темою?
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flyman
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:33
vitaliian написав: flyman написав:
Все просто, раціонально і логічно.
просто да рационально ли. Зачем накупать кучу недвижимости? купите что то одно но мегаликвидное, лучше под коммерцию (они не убивают ремонт и заезжают обычно надолго), а на вырученные с аренды деньги арендуйте сами в 100 метрах от офиса комнату (квартиру, особняк - на что денег хватит)
Даже 8 кавалирок в Киеве не гарантируют работу рядом с домом. А если вам предложат крутую работу в Борисполе, Тернополе, Виннице откажетесь? Вас туда не пустит якорь из 8 кавалирок, потому что где то кран потёк, стиралка сломалась, арендатор перестал платить и на связь не выходит. Всё это требует вашего присутствия в Киеве и сильно ограничивает возможности профессионального роста.
Расскажу как я сдавал свой последний объект, звонит потенциальный арендатор говорит хочу посмотреть прямо сейчас, ну ок. Звонит второй просит посмотреть сегодня в 19:00. Конечно всех можно посылать на время и дату которые мне удобны, но к тому времени они арендуют что то другое, вдобавок простой это мой недополученный доход. Объекты должны быть в 10-30 минутах от места основной локации, чтобы все вопросы можно было решить оперативно.
забув ще про полуниці в Польщі, або пастухом під Березанью, а тут якір з кавалірок, гагага
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flyman
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-
- Повідомлень: 26133
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1279 раз.
- Подякували: 2013 раз.
-
- Профіль
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2
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