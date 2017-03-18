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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8687868886898690

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:29

  Прохожий написав:
  adeges написав:Был сегодня в делавеге. Диван угловой с пуфом 5.4 мп 115 тысяч. 2 месяца назад можно было за 100 но закончилась ткань в базовой категории. Это со сроком изготовления 2 месяца и 10% скидкой

акуеть
куда катится этот мир?
два дивана и кавалирка для флая
а вместо покупки одного дивана флай может прожить 38 месяцев, больше 3х лет :mrgreen:

дєвачкі, на кідстаф ще не посилали з диваннною темою?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:33

  vitaliian написав:
  flyman написав:Все просто, раціонально і логічно.
просто да рационально ли. Зачем накупать кучу недвижимости? купите что то одно но мегаликвидное, лучше под коммерцию (они не убивают ремонт и заезжают обычно надолго), а на вырученные с аренды деньги арендуйте сами в 100 метрах от офиса комнату (квартиру, особняк - на что денег хватит)

Даже 8 кавалирок в Киеве не гарантируют работу рядом с домом. А если вам предложат крутую работу в Борисполе, Тернополе, Виннице откажетесь? Вас туда не пустит якорь из 8 кавалирок, потому что где то кран потёк, стиралка сломалась, арендатор перестал платить и на связь не выходит. Всё это требует вашего присутствия в Киеве и сильно ограничивает возможности профессионального роста.

Расскажу как я сдавал свой последний объект, звонит потенциальный арендатор говорит хочу посмотреть прямо сейчас, ну ок. Звонит второй просит посмотреть сегодня в 19:00. Конечно всех можно посылать на время и дату которые мне удобны, но к тому времени они арендуют что то другое, вдобавок простой это мой недополученный доход. Объекты должны быть в 10-30 минутах от места основной локации, чтобы все вопросы можно было решить оперативно.

забув ще про полуниці в Польщі, або пастухом під Березанью, а тут якір з кавалірок, гагага
flyman
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Повідомлень: 26133
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1279 раз.
Подякували: 2013 раз.
 
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  #<1 ... 8687868886898690
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