Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Британське видання Time Out опублікувало рейтинг 49 найкращих районів світу. На 16 місці опинився район Золотих воріт у Києві.
«Територія навколо Золотих воріт зараз переповнена барами, стритартом, прихованими кафе, дизайнерськими бутиками та закладами, які викликають ностальгію. Нові відкриття, міцне почуття спільності з акцентом на збереження спадщини міста і нетипові зелені зони, такі як Сквер київських інтелігентів, – це робить район Золотих воріт ідеальним місцем для знайомства з прогресивним Києвом», – йдеться в публікації.
Автори рейтингу відзначили вулиці Рейтарську, Ярославів Вал і Гончара, а також порадили зайти в ZigZag, «Каштан», The Naked Room та «Косатку».
Першими у переліку стали такі райони:
Ньорребро, Копенгаген (Данія); Андерсонвіль, Чикаго (США); Чонно Сам-га, Сеул (Південна Корея); Лейт, Едінбург (Шотландія, Велика Британія); Station District, Вільнюс (Литва); Челсі, Нью-Йорк (США); XI Район, Будапешт (Угорщина); Нгор, Дакар (Сенегал); Сайкун, Гонконг; Річмонд, Мельбурн (Австралія); Нойкельн, Берлін (Німеччина); Центро, Медельїн (Колумбія); Далстон, Лондон (Велика Британія); Сільвер Лейк, Лос-Анжелес (США); Дублін 8, Дублін (Ірландія). У рейтингу враховували такі категорії, як їжа, напої, нічне життя, культура, дух спільності, стабільність. Для цього опитали 27 тисяч людей з різних куточків світу, які оцінювали свої райони. https://www.the-village.com.ua/village/ ... 1Kjcs3hVC0
Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог – т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.
По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства.
"В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках", – добавил Андрей Малеваный.
Это какой-то театр абсурда... Какая утилизация в Украине может быть, если у нас даже ВАЗ2101 1970г.в. можно ПРОДАТЬ( а не самому заплатить, сдавая на утилизацию). Мне очень интересно - реально нашлось 13000 дебилов, которые не знали о том, что можно было не платить, а наоборот получить деньги за свое старое авто? Или это только в голове у А.Малеваного(считающего, что сдают плохо на утилизацию потому, что утилизационных центров мало) эти 13000 мифических человек? Про какие свалки автомобилей он говорит? Он в своем уме? Покажите мне такую свалку в Украине. Это в Европе может быть проблема утилизации, где стоимость рабочего времени выше, чем стоимость металла+стоимость живых, подлежащих перепродаже запчастей. В Украине эта проблема вообще не стоит. А человек при деле, борется там с чем то....
adeges написав:Был сегодня в делавеге. Диван угловой с пуфом 5.4 мп 115 тысяч. 2 месяца назад можно было за 100 но закончилась ткань в базовой категории. Это со сроком изготовления 2 месяца и 10% скидкой
акуеть куда катится этот мир? два дивана и кавалирка для флая а вместо покупки одного дивана флай может прожить 38 месяцев, больше 3х лет
Лібо, "феномен японська економіка", думаю, не тре пояснювати, як у них внаслідок мягкої монетарної економіки уже більше 20 років стагнація. Хоча ціни на нерухомість там були ого-ого в якийсь момент. Тай не дуже і впали з того часу, парапланують від хаїв.
Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог – т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.
По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства.
"В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках", – добавил Андрей Малеваный.
Это какой-то театр абсурда... Какая утилизация в Украине может быть, если у нас даже ВАЗ2101 1970г.в. можно ПРОДАТЬ( а не самому заплатить, сдавая на утилизацию). Мне очень интересно - реально нашлось 13000 дебилов, которые не знали о том, что можно было не платить, а наоборот получить деньги за свое старое авто? Или это только в голове у А.Малеваного(считающего, что сдают плохо на утилизацию потому, что утилизационных центров мало) эти 13000 мифических человек? Про какие свалки автомобилей он говорит? Он в своем уме? Покажите мне такую свалку в Украине. Это в Европе может быть проблема утилизации, где стоимость рабочего времени выше, чем стоимость металла+стоимость живых, подлежащих перепродаже запчастей. В Украине эта проблема вообще не стоит. А человек при деле, борется там с чем то....
В США приезжаешь на свалку, отдаешь свое авто, получаешь 300 баксов. Свалка получает металлолом, который сейчас украинские олигархи пытаются запретить экспорт из Украины. По моему отличный выход - хочешь металлолом? Купи. По рыночной цене.Рынок и никаких запретов. И это правильно. И ВАЗ копейка скорей окажется на свалке и будет переплавлена в доменной печи пинчука (совсем не обязательно свой айситиви заставлять снимать заказные сюжеты).
flyman написав:Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".
У нас диаметрально противоположное мировоззрение. Я всю сознательную жизнь занимался тем что нравится и это приносило деньги или другие блага. Даже хобби, которые никогда не планировалось монетизировать. Так как доходы были выше потребностей, то они накапливались и инвестировались. Пассивный доход никогда не был самоцелью. Намного проще изменить рамки зоны комфорта, чем убивать себя ради идеи "никогда не работать".
муха не пишет про свои хобби, но это не означает что их нет и человек живёт мечтой о пассивном доходе в 1куе. А если он таки живёт такой мечтой, его ждёт большое разочарование по факту её достижения.
З пасивного доходу стабільно міг би жити приблизно з 2009 року (хоча були періоди, коли "пасивний" дохід перевищував "активний", напр. у кризи 1998, 2008, і, замість того щоб працювати за "миску супу", займався саморозвитком, щоб вийти на вищий рівень доходу).
А у 2009 пасивний дохід став покривати оренду плюс харчі. Напр. на той момент була $150 (1к 2 Львові між ринком Південний і Кульпарківською), потім знімав кімнату за $100 чи $90 чи $80 ближче офіса.
З того часу, що цікаво, оренда, десь приблизно на тому самому місці, як "борщовий комплект". Тільки дохідність активів поступово зменшується.
Я би на довгострок розглядав 3% реальної дохідності (враховуючи девали, інфляції та інше зношення активів).
Щодо кавалірок в пішій доступності до різних ліній ШРТ, писав не раз, що ідея була така, що при зміні офіса змінювати локацію із мінімальною логістикою, щоб витрачати на дорогу мінімум часу.
Наразі цей план не є актуальним, так як більше як півроку маю можливість працювати віддалено. Ймовірно, колись знову виникне потреба ходити в офіс, тоді і тема "оточення Києва кавалірками" заграє новими фарбами.
Поки що зміцнюю бучанський плацдарм, так як основний маршрут логістики пролягає до дачі, яка теж не далеко до ШРТ.
Все просто, раціонально і логічно.
1Куе пасивного доходу взято з огляду на те, що з таким доходом можна вибирати країну резиденції (Португалія, Польща, Болгарія, Туреччина, Філіпіни і ще з сотню країн, за винятком з десяток країн на кшталт Швейцарі, Люксембургу, Англії і подібних), коли захочеться закінчити активну трудову діяльність.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 10 жов, 2021 16:01, всього редагувалось 2 разів.
просто да рационально ли. Зачем накупать кучу недвижимости? купите что то одно но мегаликвидное, лучше под коммерцию (они не убивают ремонт и заезжают обычно надолго), а на вырученные с аренды деньги арендуйте сами в 100 метрах от офиса комнату (квартиру, особняк - на что денег хватит)
Даже 8 кавалирок в Киеве не гарантируют работу рядом с домом. А если вам предложат крутую работу в Борисполе, Тернополе, Виннице откажетесь? Вас туда не пустит якорь из 8 кавалирок, потому что где то кран потёк, стиралка сломалась, арендатор перестал платить и на связь не выходит. Всё это требует вашего присутствия в Киеве и сильно ограничивает возможности профессионального роста.
Расскажу как я сдавал свой последний объект, звонит потенциальный арендатор говорит хочу посмотреть прямо сейчас, ну ок. Звонит второй просит посмотреть сегодня в 19:00. Конечно всех можно посылать на время и дату которые мне удобны, но к тому времени они арендуют что то другое, вдобавок простой это мой недополученный доход. Объекты должны быть в 10-30 минутах от места основной локации, чтобы все вопросы можно было решить оперативно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 жов, 2021 16:27, всього редагувалось 3 разів.
просто да рационально ли. Зачем накупать кучу недвижимости? купите что то одно но мегаликвидное, лучше под коммерцию (они не убивают ремонт и заезжают обычно надолго), а на вырученные с аренды деньги арендуйте сами в 100 метрах от офиса комнату (квартиру, особняк - на что денег хватит)
Даже 8 кавалирок в Киеве не гарантируют работу рядом с домом. А если вам предложат крутую работу в Борисполе, Тернополе, Виннице откажетесь? Вас туда не пустит якорь из 8 кавалирок, потому что где то кран потёк, стиралка сломалась, арендатор перестал платить и на связь не выходит. Всё это требует вашего присутствия в Киеве и сильно ограничивает возможности профессионального роста.
Расскажу как я сдавал свой последний объект, звонит потенциальный арендатор говорит хочу посмотреть прямо сейчас, ну ок. Звонит второй просит посмотреть сегодня в 19:00. Конечно всех можно посылать на время и дату которые мне удобны, но к тому времени они арендуют что то другое, вдобавок простой это мой недополученный доход. Объекты должны быть в 10-30 минутах от места основной локации, чтобы все вопросы можно было решить оперативно.
забув ще про полуниці в Польщі, або пастухом під Березанью, а тут якір з кавалірок, гагага