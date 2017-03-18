Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Лібо, "феномен японська економіка", думаю, не тре пояснювати, як у них внаслідок мягкої монетарної економіки уже більше 20 років стагнація. Хоча ціни на нерухомість там були ого-ого в якийсь момент. Тай не дуже і впали з того часу, парапланують від хаїв.
Ты посмотри сначала, как там в Японии и не повторяй всякие бредни.
Average price of existing condominium sales in Tokyo Metropolitan Area