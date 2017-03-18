Damien написав:

Непересичный написав: Damien

Вроде уже несколько лет назад все это обещали и судя по всему, снова через несколько лет пообещают



Пока что https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... a-2023-god , деньги видимо опять того... Вроде уже несколько лет назад все это обещали и судя по всему, снова через несколько лет пообещаютПока что, деньги видимо опять того...

Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог – т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.



По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто , необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства.

"В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках", – добавил Андрей Малеваный.

Каждый, кто при власти изображает, что он что-то делает, обещает какие-то немыслимые достижения, борется с ветряными мельницами.Вот очередной Дон Кихот А.Малеванный, ставленник Слуг народа -Это какой-то театр абсурда... Какая утилизация в Украине может быть, если у нас даже ВАЗ2101 1970г.в. можно ПРОДАТЬ( а не самому заплатить, сдавая на утилизацию). Мне очень интересно - реально нашлось 13000 дебилов, которые не знали о том, что можно было не платить, а наоборот получить деньги за свое старое авто? Или это только в голове у А.Малеваного(считающего, что сдают плохо на утилизацию потому, что утилизационных центров мало) эти 13000 мифических человек? Про какие свалки автомобилей он говорит? Он в своем уме? Покажите мне такую свалку в Украине.Это в Европе может быть проблема утилизации, где стоимость рабочего времени выше, чем стоимость металла+стоимость живых, подлежащих перепродаже запчастей. В Украине эта проблема вообще не стоит. А человек при деле, борется там с чем то....