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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8687868886898690

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:37

flyman в жизни есть не только работа ещё бывают невесты, родители, дети от первого брака, кругосветные круизы и тд. Всех в Киев перетяните потому что у вас там кавалирки?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 жов, 2021 16:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:53

  flyman написав:Лібо, "феномен японська економіка", думаю, не тре пояснювати, як у них внаслідок мягкої монетарної економіки уже більше 20 років стагнація. Хоча ціни на нерухомість там були ого-ого в якийсь момент. Тай не дуже і впали з того часу, парапланують від хаїв.


Ты посмотри сначала, как там в Японии и не повторяй всякие бредни. :?

Average price of existing condominium sales in Tokyo Metropolitan Area

https://www.globalpropertyguide.com/Asi ... ice-Trends
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:28

  rjkz написав:
  Damien написав:
  Непересичный написав:Damien
Вроде уже несколько лет назад все это обещали и судя по всему, снова через несколько лет пообещают :)

Пока что https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... a-2023-god , деньги видимо опять того...

Каждый, кто при власти изображает, что он что-то делает, обещает какие-то немыслимые достижения, борется с ветряными мельницами.
Вот очередной Дон Кихот А.Малеванный, ставленник Слуг народа - https://ubr.ua/market/auto/hosekoinspek ... kh-4007989
Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог – т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.

По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства.

"В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках", – добавил Андрей Малеваный.

Это какой-то театр абсурда... Какая утилизация в Украине может быть, если у нас даже ВАЗ2101 1970г.в. можно ПРОДАТЬ( а не самому заплатить, сдавая на утилизацию). Мне очень интересно - реально нашлось 13000 дебилов, которые не знали о том, что можно было не платить, а наоборот получить деньги за свое старое авто? Или это только в голове у А.Малеваного(считающего, что сдают плохо на утилизацию потому, что утилизационных центров мало) эти 13000 мифических человек? Про какие свалки автомобилей он говорит? Он в своем уме? Покажите мне такую свалку в Украине.
Это в Европе может быть проблема утилизации, где стоимость рабочего времени выше, чем стоимость металла+стоимость живых, подлежащих перепродаже запчастей. В Украине эта проблема вообще не стоит. А человек при деле, борется там с чем то....


В США приезжаешь на свалку, отдаешь свое авто, получаешь 300 баксов.
Свалка получает металлолом, который сейчас украинские олигархи пытаются запретить экспорт из Украины.
По моему отличный выход - хочешь металлолом? Купи. По рыночной цене.Рынок и никаких запретов. И это правильно. И ВАЗ копейка скорей окажется на свалке и будет переплавлена в доменной печи пинчука (совсем не обязательно свой айситиви заставлять снимать заказные сюжеты).

При виде такого, любого владельца шрота в Украине хватит бы инфаркт:
https://youtu.be/LCUb_KptHxo
Пы. Сы. Замена цепи ГРМ на Х3 в Штатах стоит 2400$ только работа(на сервисе, мексы конечно дешевле делают) не считая запчастей. Так, что выгодней в Украину спихнуть.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:39

  Libo написав:
  flyman написав:Лібо, "феномен японська економіка", думаю, не тре пояснювати, як у них внаслідок мягкої монетарної економіки уже більше 20 років стагнація. Хоча ціни на нерухомість там були ого-ого в якийсь момент. Тай не дуже і впали з того часу, парапланують від хаїв.


Ты посмотри сначала, как там в Японии и не повторяй всякие бредни. :?

Average price of existing condominium sales in Tokyo Metropolitan Area

https://www.globalpropertyguide.com/Asi ... ice-Trends

відкрути до 1985 року
https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Property/Tokyo-property-prices-near-bubble-era-levels
підтягуються до хаїв 30річної давності,
КРЖН, думаю, добиратиметься до рівня 2008 року десь у 2038.
flyman
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  #<1 ... 8687868886898690
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