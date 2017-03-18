Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Лібо, "феномен японська економіка", думаю, не тре пояснювати, як у них внаслідок мягкої монетарної економіки уже більше 20 років стагнація. Хоча ціни на нерухомість там були ого-ого в якийсь момент. Тай не дуже і впали з того часу, парапланують від хаїв.
Ты посмотри сначала, как там в Японии и не повторяй всякие бредни.
Average price of existing condominium sales in Tokyo Metropolitan Area
Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог – т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.
По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства.
"В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках", – добавил Андрей Малеваный.
Это какой-то театр абсурда... Какая утилизация в Украине может быть, если у нас даже ВАЗ2101 1970г.в. можно ПРОДАТЬ( а не самому заплатить, сдавая на утилизацию). Мне очень интересно - реально нашлось 13000 дебилов, которые не знали о том, что можно было не платить, а наоборот получить деньги за свое старое авто? Или это только в голове у А.Малеваного(считающего, что сдают плохо на утилизацию потому, что утилизационных центров мало) эти 13000 мифических человек? Про какие свалки автомобилей он говорит? Он в своем уме? Покажите мне такую свалку в Украине. Это в Европе может быть проблема утилизации, где стоимость рабочего времени выше, чем стоимость металла+стоимость живых, подлежащих перепродаже запчастей. В Украине эта проблема вообще не стоит. А человек при деле, борется там с чем то....
В США приезжаешь на свалку, отдаешь свое авто, получаешь 300 баксов. Свалка получает металлолом, который сейчас украинские олигархи пытаются запретить экспорт из Украины. По моему отличный выход - хочешь металлолом? Купи. По рыночной цене.Рынок и никаких запретов. И это правильно. И ВАЗ копейка скорей окажется на свалке и будет переплавлена в доменной печи пинчука (совсем не обязательно свой айситиви заставлять снимать заказные сюжеты).
При виде такого, любого владельца шрота в Украине хватит бы инфаркт: https://youtu.be/LCUb_KptHxo Пы. Сы. Замена цепи ГРМ на Х3 в Штатах стоит 2400$ только работа(на сервисе, мексы конечно дешевле делают) не считая запчастей. Так, что выгодней в Украину спихнуть.
flyman написав:Лібо, "феномен японська економіка", думаю, не тре пояснювати, як у них внаслідок мягкої монетарної економіки уже більше 20 років стагнація. Хоча ціни на нерухомість там були ого-ого в якийсь момент. Тай не дуже і впали з того часу, парапланують від хаїв.
Ты посмотри сначала, как там в Японии и не повторяй всякие бредни.
Average price of existing condominium sales in Tokyo Metropolitan Area