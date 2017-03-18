Додано: Нед 10 жов, 2021 20:16

Был в субботу в ЖК Галактика.

Если резюме сразу - такое себе, не очень понравилось.

Ещё до того как был были ассоциации с комплексом из трёх домов Драгоманова 4а.

На драгоманова я был много раз, даже исходил вокруг да около

Сравнение именно с этим комплексом. Драгоманова 4А комплекс крайне негативно критикуем практически всеми. Да и мне он не нравится.

Но что же Галактика:

Пространство между домами больше, но тоже совершенно недостаточное.

Окна в окна очень много квартир.

Междомовая территория такой же пустырь как и на Драгоманова.

Какие то убогие площадки, почти все в плитке, чахлые небольшие газончики, деревьев нет и похоже не предвидится.

Сам комплекс находится между дорогой, зданием паркинга, упирается нахглухо в склон, на котором стоят другие дома, и в какой мини стадион.

Стадион в каком то запущеном состоянии но оказалось это лучшее, с чем граничит комплекс.

Акустика такая что кто-то долбил перфораторном при открытом окне, так наверное слышно было на две трети всего комплекса.

Сами дома вроде выглядят аккуратно, примерно тот же Драгоманова но есть корзины для кондиционеров.

А до русановского канала как оказывается не так близко/просто дойти, хотя по карте, вот он, каких то 200 метров.

Плотность людей в «лучших» традициях ПОХ.

Из плюсов, наличие паркинга многоуровневого.

А ведь даже рассматривал возможность там купить.