Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Лібо, "феномен японська економіка", думаю, не тре пояснювати, як у них внаслідок мягкої монетарної економіки уже більше 20 років стагнація. Хоча ціни на нерухомість там були ого-ого в якийсь момент. Тай не дуже і впали з того часу, парапланують від хаїв.
Ты посмотри сначала, как там в Японии и не повторяй всякие бредни.
Average price of existing condominium sales in Tokyo Metropolitan Area
Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог – т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.
По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства.
"В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках", – добавил Андрей Малеваный.
Это какой-то театр абсурда... Какая утилизация в Украине может быть, если у нас даже ВАЗ2101 1970г.в. можно ПРОДАТЬ( а не самому заплатить, сдавая на утилизацию). Мне очень интересно - реально нашлось 13000 дебилов, которые не знали о том, что можно было не платить, а наоборот получить деньги за свое старое авто? Или это только в голове у А.Малеваного(считающего, что сдают плохо на утилизацию потому, что утилизационных центров мало) эти 13000 мифических человек? Про какие свалки автомобилей он говорит? Он в своем уме? Покажите мне такую свалку в Украине. Это в Европе может быть проблема утилизации, где стоимость рабочего времени выше, чем стоимость металла+стоимость живых, подлежащих перепродаже запчастей. В Украине эта проблема вообще не стоит. А человек при деле, борется там с чем то....
В США приезжаешь на свалку, отдаешь свое авто, получаешь 300 баксов. Свалка получает металлолом, который сейчас украинские олигархи пытаются запретить экспорт из Украины. По моему отличный выход - хочешь металлолом? Купи. По рыночной цене.Рынок и никаких запретов. И это правильно. И ВАЗ копейка скорей окажется на свалке и будет переплавлена в доменной печи пинчука (совсем не обязательно свой айситиви заставлять снимать заказные сюжеты).
При виде такого, любого владельца шрота в Украине хватит бы инфаркт: https://youtu.be/LCUb_KptHxo Пы. Сы. Замена цепи ГРМ на Х3 в Штатах стоит 2400$ только работа(на сервисе, мексы конечно дешевле делают) не считая запчастей. Так, что выгодней в Украину спихнуть.
flyman написав:Лібо, "феномен японська економіка", думаю, не тре пояснювати, як у них внаслідок мягкої монетарної економіки уже більше 20 років стагнація. Хоча ціни на нерухомість там були ого-ого в якийсь момент. Тай не дуже і впали з того часу, парапланують від хаїв.
Ты посмотри сначала, как там в Японии и не повторяй всякие бредни.
Average price of existing condominium sales in Tokyo Metropolitan Area
Был в субботу в ЖК Галактика. Если резюме сразу - такое себе, не очень понравилось. Ещё до того как был были ассоциации с комплексом из трёх домов Драгоманова 4а. На драгоманова я был много раз, даже исходил вокруг да около Сравнение именно с этим комплексом. Драгоманова 4А комплекс крайне негативно критикуем практически всеми. Да и мне он не нравится. Но что же Галактика: Пространство между домами больше, но тоже совершенно недостаточное. Окна в окна очень много квартир. Междомовая территория такой же пустырь как и на Драгоманова. Какие то убогие площадки, почти все в плитке, чахлые небольшие газончики, деревьев нет и похоже не предвидится. Сам комплекс находится между дорогой, зданием паркинга, упирается нахглухо в склон, на котором стоят другие дома, и в какой мини стадион. Стадион в каком то запущеном состоянии но оказалось это лучшее, с чем граничит комплекс. Акустика такая что кто-то долбил перфораторном при открытом окне, так наверное слышно было на две трети всего комплекса. Сами дома вроде выглядят аккуратно, примерно тот же Драгоманова но есть корзины для кондиционеров. А до русановского канала как оказывается не так близко/просто дойти, хотя по карте, вот он, каких то 200 метров. Плотность людей в «лучших» традициях ПОХ. Из плюсов, наличие паркинга многоуровневого. А ведь даже рассматривал возможность там купить.
Voistov написав:Был в субботу в ЖК Галактика. Если резюме сразу - такое себе, не очень понравилось. Ещё до того как был были ассоциации с комплексом из трёх домов Драгоманова 4а. На драгоманова я был много раз, даже исходил вокруг да около Сравнение именно с этим комплексом. Драгоманова 4А комплекс крайне негативно критикуем практически всеми. Да и мне он не нравится. Но что же Галактика: Пространство между домами больше, но тоже совершенно недостаточное. Окна в окна очень много квартир. Междомовая территория такой же пустырь как и на Драгоманова. Какие то убогие площадки, почти все в плитке, чахлые небольшие газончики, деревьев нет и похоже не предвидится. Сам комплекс находится между дорогой, зданием паркинга, упирается нахглухо в склон, на котором стоят другие дома, и в какой мини стадион. Стадион в каком то запущеном состоянии но оказалось это лучшее, с чем граничит комплекс. Акустика такая что кто-то долбил перфораторном при открытом окне, так наверное слышно было на две трети всего комплекса. Сами дома вроде выглядят аккуратно, примерно тот же Драгоманова но есть корзины для кондиционеров. А до русановского канала как оказывается не так близко/просто дойти, хотя по карте, вот он, каких то 200 метров. Плотность людей в «лучших» традициях ПОХ. Из плюсов, наличие паркинга многоуровневого. А ведь даже рассматривал возможность там купить.
Междомовую там пустырем не назовёшь никак Туманяна прямо выходит на канал, как там можно заблудиться тоже непонятно Впечатление, что вы какой-то другой комплекс описываете
В том то и дело, что только по Туманяна к каналу и попадёшь. 500 метров, а не 200. Придомовая натуральный пустырь. А между паркингом и крайним домами вообще капец. Часть территории между домами оккупирована частным детсадом и конечно же эта детская площадка недоступна в выходные дни.
Галактика так и шла по цене средненького ПОХа, Севен даже подороже был. Район для фанатов левобережки, чего там ищут пришлые ума не приложу. Понаехали по дешевке, потом в чатах охают и ахают "Ах вот вот в Новолипках аот так, а в Риверстоуне эдак, а вот Галактика фуу". Соцреалистическую архитектуру конечно время не исправит, а с озеленениям и окружающей промкой проблема решится лет за 5. Автополив недавно сделали. К каналу есть пока алтернативы подхода, но есть опасения что будет "война заборов" с соседними ЖК, тогда проход будет только через Туманяна
В том то и дело, что только по Туманяна к каналу и попадёшь. 500 метров, а не 200. Придомовая натуральный пустырь. А между паркингом и крайним домами вообще капец. Часть территории между домами оккупирована частным детсадом и конечно же эта детская площадка недоступна в выходные дни.
Ну, паркинг это последнее что строилось, а так там очень даже благоустроенная территория, спортивные площадки, тренажёры, лавочки, дорожки, газоны, хорошее освещение. Как это можно назвать пустырем ума не приложу