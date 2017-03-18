Унуноктий написав:

Олежан написав: Унуноктий написав: Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.



Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

у нас все заимбирь.

стрижем капусту лопатой

а ты как?

как дети? у нас все заимбирь.стрижем капусту лопатойа ты как?как дети?

Все хорошо. 22 октября еду в Швецию до 12 ноября. Учиться. Чем то я понравился шведскому правительству. До этого два доклада на конференциях 15 числа в Одессе и 21 в Киеве. Вчера в Брюге отмечали день рождения товарища. Оказалось был день юриста и к нам примахались три пьяных юриста.но с нами был чемпион Европы по метанию диска и чемпион мира по боям без правил. Два юриста поехали в БСП а один писать заявление в Голосеевский райотдел. Выпустили нас в 4 утра. Как удобно что мой дом на против райотдела. А так ничего нового.Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk