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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8688868986908691

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
8%
8
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:15

  Voistov написав:Был в субботу в ЖК Галактика.
Если резюме сразу - такое себе, не очень понравилось.

Как по мне то ничем не лучше Варшавского, а хотелки зашкаливают.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ККЦ, а шо там с эвакуаторами? )
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:22

"Окна в Окна" это только часть торцевых квартир, расстояния между домами достаточно большое чтобы не видеть соседей, но видеть город. У меня не видовая, но видно Троещину, Парковые озера новые и старые, Автограф новый и старый, Братиславу,совмины, сталинки и Детский мир Дарницы, Лесной, Форест, Дарницкую площадь, Русанив Резиденс, Комфорт Таун, Мордоро на Пчелки, Березняки, Солнечная Ривьера и кусок Лукьяновки
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:52

  unicdima написав:
  Voistov написав:Был в субботу в ЖК Галактика.
Если резюме сразу - такое себе, не очень понравилось.

Как по мне то ничем не лучше Варшавского, а хотелки зашкаливают.

Це там, де вантажні потяги постійно курсують під вікнами?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:54

  vitaliian написав:flyman в жизни есть не только работа ещё бывают невесты, родители, дети от первого брака, кругосветные круизы и тд. Всех в Киев перетяните потому что у вас там кавалирки?

Як ситуація з розривом ліквідності ОКржн? Вже чи ще???
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:57

  Frant написав:Це там, де вантажні потяги постійно курсують під вікнами?

Потяги в Галактиці.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:58

  Унуноктий написав:
Олежан написав:
  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

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у нас все заимбирь.
стрижем капусту лопатой
а ты как?
как дети?
Все хорошо. 22 октября еду в Швецию до 12 ноября. Учиться. Чем то я понравился шведскому правительству. До этого два доклада на конференциях 15 числа в Одессе и 21 в Киеве. Вчера в Брюге отмечали день рождения товарища. Оказалось был день юриста и к нам примахались три пьяных юриста.но с нами был чемпион Европы по метанию диска и чемпион мира по боям без правил. Два юриста поехали в БСП а один писать заявление в Голосеевский райотдел. Выпустили нас в 4 утра. Как удобно что мой дом на против райотдела. А так ничего нового.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Коньяк несвіжий?)))
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:30

  Faceless написав:
Voistov написав:Faceless

В том то и дело, что только по Туманяна к каналу и попадёшь.
500 метров, а не 200.
Придомовая натуральный пустырь.
А между паркингом и крайним домами вообще капец.
Часть территории между домами оккупирована частным детсадом и конечно же эта детская площадка недоступна в выходные дни.

Да вообще тут все видно:
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B3%D ... 1%96%D1%82


Ну, паркинг это последнее что строилось, а так там очень даже благоустроенная территория, спортивные площадки, тренажёры, лавочки, дорожки, газоны, хорошее освещение. Как это можно назвать пустырем ума не приложу


Все есть из перечисленного, в комплексе это воспринимается именно так как я сказал:

https://stroyobzor.ua/assets/files/cata ... .10/03.jpg


Зображення
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