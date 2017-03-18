Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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"Окна в Окна" это только часть торцевых квартир, расстояния между домами достаточно большое чтобы не видеть соседей, но видеть город. У меня не видовая, но видно Троещину, Парковые озера новые и старые, Автограф новый и старый, Братиславу,совмины, сталинки и Детский мир Дарницы, Лесной, Форест, Дарницкую площадь, Русанив Резиденс, Комфорт Таун, Мордоро на Пчелки, Березняки, Солнечная Ривьера и кусок Лукьяновки
Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
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у нас все заимбирь. стрижем капусту лопатой а ты как? как дети?
Все хорошо. 22 октября еду в Швецию до 12 ноября. Учиться. Чем то я понравился шведскому правительству. До этого два доклада на конференциях 15 числа в Одессе и 21 в Киеве. Вчера в Брюге отмечали день рождения товарища. Оказалось был день юриста и к нам примахались три пьяных юриста.но с нами был чемпион Европы по метанию диска и чемпион мира по боям без правил. Два юриста поехали в БСП а один писать заявление в Голосеевский райотдел. Выпустили нас в 4 утра. Как удобно что мой дом на против райотдела. А так ничего нового.
В том то и дело, что только по Туманяна к каналу и попадёшь. 500 метров, а не 200. Придомовая натуральный пустырь. А между паркингом и крайним домами вообще капец. Часть территории между домами оккупирована частным детсадом и конечно же эта детская площадка недоступна в выходные дни.
Ну, паркинг это последнее что строилось, а так там очень даже благоустроенная территория, спортивные площадки, тренажёры, лавочки, дорожки, газоны, хорошее освещение. Как это можно назвать пустырем ума не приложу
Все есть из перечисленного, в комплексе это воспринимается именно так как я сказал: