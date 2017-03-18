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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8690869186928693

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
8%
8
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:11

  airmax78 написав:Таки надо было слушать практиков, а не на графики дрочь-дрочь. Кто слушал практиков - отпраздновал новоселье в подорожавшей квартирке. Кто ждал глубокой коррекции - сидит с изрядно девальвировавшим кэшем.


что если она есть уже и не одна? и что если я хочу жить в дикой природе? :)

ибо на яхте в окена за 50к$ в день? :)

Дуров в ОАЕ задекларировал 17млрд$ прибыли за год. Принцы задекларировали 1.75-3$, они сдают недвигу у себя. Дурок переиграл их в 10раз. :)
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  #<1 ... 8690869186928693
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