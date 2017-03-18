что если она есть уже и не одна? и что если я хочу жить в дикой природе?
ибо на яхте в окена за 50к$ в день?
Дуров в ОАЕ задекларировал 17млрд$ прибыли за год. Принцы задекларировали 1.75-3$, они сдают недвигу у себя. Дурок переиграл их в 10раз.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 00:11
что если она есть уже и не одна? и что если я хочу жить в дикой природе?
ибо на яхте в окена за 50к$ в день?
Дуров в ОАЕ задекларировал 17млрд$ прибыли за год. Принцы задекларировали 1.75-3$, они сдают недвигу у себя. Дурок переиграл их в 10раз.
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