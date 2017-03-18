что если она есть уже и не одна? и что если я хочу жить в дикой природе?
ибо на яхте в окена за 50к$ в день?
Дуров в ОАЕ задекларировал 17млрд$ прибыли за год. Принцы задекларировали 1.75-3$, они сдают недвигу у себя. Дурок переиграл их в 10раз.
Павел Дуров стал самым богатым бизнесменом в ОАЭ по версии Forbes. В России он — девятый Основатель Telegram Павел Дуров занял первое место в списке самых богатых предпринимателей Объединенных Арабских Эмиратов по версии Forbes. Его состояние оценивается в 17,2 млрд долларов.6 апр. 2021 г.