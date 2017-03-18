Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Дуров издевается над гурами КРЖН, называя переоцененными и большие города, и покупку недвижимости. Интересно, заикнется какой-нибудь "практик", что мыслит более прогрессивно (масштабно, долгосрочно), чем Дуров, или хватит ума промолчать?
[quote]As I am turning 37, I put together a list of 3 undervalued and 7 overvalued things in life.
Undervalued 1. Sleep. Sleep gives a boost to immunity, creativity and psychological well-being. 2. Nature. Nature is the environment that we are biologically designed to feel good in. 3. Solitude. Being alone offers the freedom to make spiritual and intellectual breakthroughs.
Overvalued 1. Big cities. Big cities are sources of pollution, crime and noise. It's good to have access to their resources, but advisable to live outside their borders. 2. Restaurants. Restaurants offer the slowest and least efficient way to eat. Cooking at home allows for healthier diets and more control over ingredients. 3. Hot weather. Sunny weather can bring about not only a lax attitude, but also a risk of cancer and faster aging. Colder temperatures, on the contrary, clarify spirit, body and mind. 4. Fashion. The endless quest to conform with the ever-changing trends is expensive and unnecessary. Focusing on comfortable clothes makes life simpler and frees space for things that matter. 5. Real estate. Buying real estate often limits one's choices and is a questionable investment. Renting gives more freedom to move and explore different locations. 6. Social media. The incessant flow of junk cluttering our minds from social media decreases our happiness and creativity. Disconnecting from these internet services is the best thing we can do on any given day. 7. Celebrity advice. Famous people often give unwarranted advice outside their fields of expertise. For all important things in life, it's best to rely on hard science and expert opinion
Интересно другое. Почему именно мнение Дурова вы воспринимаете, как авторитетное?
Не сприймаю як авторитетне, але воно співпадає з моєю шкалою цінностей. До пункту 6 є певні зауваження, так як вважаю, що має бути "власна нірка" (не орендована, хоч хата на хуторі, хоч землянка, з якої тебе ніхто не має права викурити) де ти можеш усамітнитися із своєю "Solitude".[/quote]Ну це я цілком можу зрозуміти. Але цікаво саме чому для зРадіо думка Дурова - авторитет, щоб на неї спиратися. Чи для нього авторитет будь-яка відома персона, то може він скоро буде думки всіляких селебр, як авторитетні, подавати
zРадио написав:Дуров издевается над гурами КРЖН, называя переоцененными и большие города, и покупку недвижимости. Интересно, заикнется какой-нибудь "практик", что мыслит более прогрессивно (масштабно, долгосрочно), чем Дуров, или хватит ума промолчать?
То, что написал это его личное мнение, основанное на личном опыте и никак не подходит на роль универсального совета. Ставить это на пьедестал и советовать каждому пересичному не стоит. Прокомментирую два пункта по недвижимости. 1. Big cities. - люди живут в них не столько ради театров и клубов, а потому что за пределами больших городов они не могут легко заработать на привычный уровень жизни. 5. Real estate. - Некоторые люди покупают квартиры в городах, где они ведут бизнес, делают их под свои запросы вместо того, чтобы арендовать или жить в отеле (Аирмакс выкладывал пример недешевой покупки швейцарского бизнесмена). Неужели все они глупей или бедней, чем фсбшный псевдомиллиардер? Может он предлагает слесарю с завода продать наследственную трешку, уйти с семьей в аренду, купить биток и поездить по турциям? Ведь "Renting gives more freedom to move and explore different locations".
Так что все это его точка зрения, вполне понятная и логичная, но выбор стиля жизни это как выбор авто. Не покупайте Таврию, покупайте красный Феррари. Это более безопасно и все телки в клубе будут ваши.
airmax78 написав:Таки надо было слушать практиков, а не на графики дрочь-дрочь. Кто слушал практиков - отпраздновал новоселье в подорожавшей квартирке. Кто ждал глубокой коррекции - сидит с изрядно девальвировавшим кэшем.
Я не совсем понял прикола - НОВОСЕЛЬЕ в ПОДОРОжАВШЕЙ квартирке. Если-бы квартирка была ПОДЕШЕВЕВШЕЙ, то новоселье не празднуют? Одевают траур?
Все просто. Несколько лет, несколько человек на этом форуме криком кричали про покупать всё, что предлагается рынком, ибо цены неадекватно низкие даже для нашей страны (не говоря о самом городе). Но все продолжали ждать чего то более плохого, возможно когда-то дождутся, но на сегодня цены двинулись в другую сторону. Но все равно им очень и очень далеко до Европы.
ЖД прямо під вікнами - це Каховський. Там в принципі з нижніх поверхів можна розгледіти, хто їде в вагоні міської електрички, і навпаки. Причому справедливо для більшості будинків. У Галактики ЖД теж близько, але не настільки, і проблема найпомітніша для двох останніх будинків
vitaliian написав:Успіх Зачем счастливым людям лишний бетон? Есть комфортные яхты и теплые страны. Как по мне люди хапают лишнюю недвижимости от внутреннего ощущения пустоты, которое надо чем то заполнить, например верой в вечный дорожай или в хорошую локацию.
Можливо ви праві)) Я б краще ще третю дитину хотів би мати - але дружина(а може і ми разом) - добре не справляємось і з двома...
vitaliian написав:Успіх Зачем счастливым людям лишний бетон? Есть комфортные яхты и теплые страны. Как по мне люди хапают лишнюю недвижимости от внутреннего ощущения пустоты, которое надо чем то заполнить, например верой в вечный дорожай или в хорошую локацию.
Вера в хорошую локацию - это что то новое. Почему бы не взять если локация действительно хорошая, и тем более цена на этот объект. По моему это и есть то, что называют хорошей сделкой. Не просто тупое нахомячивание недвиги потому что дёшево, а совокупность всех факторов. Это именно тот вариант, когда в будущем вы не будете идти на ценовой компромисс при аренде или продаже объекта.