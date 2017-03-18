Додано: Пон 11 жов, 2021 09:35

hume написав: Все просто. Несколько лет, несколько человек на этом форуме криком кричали про покупать всё, что предлагается рынком, ибо цены неадекватно низкие даже для нашей страны (не говоря о самом городе). Но все продолжали ждать чего то более плохого, возможно когда-то дождутся, но на сегодня цены двинулись в другую сторону. Но все равно им очень и очень далеко до Европы. Все просто. Несколько лет, несколько человек на этом форуме криком кричали про покупать всё, что предлагается рынком, ибо цены неадекватно низкие даже для нашей страны (не говоря о самом городе). Но все продолжали ждать чего то более плохого, возможно когда-то дождутся, но на сегодня цены двинулись в другую сторону. Но все равно им очень и очень далеко до Европы.

Когда я в 16-ом сказал, что цены уже отыграли негативные факторы и упавшие ставки по депо это сигнал, что ситуация нормализуется, это, мягко говоря, восприняли в штыки. Какой только статистикой и графиками не кидались, доказывая что все плохо и будет еще хуже.Ценам далеко до Европы потому, что у них рост уже более 10 лет и ипотека. У нас рост последних лет это не столько рост, как ослабление покупательной способности доллара, которое чувствуют РН во всем мире.Украина, уже видно, пошла по пути восточноевропейских стран. Со временем разрыв будет сокращаться и возможно через 30 лет Украина будет не сильно отставать от Польши как по доходам, так и по ценам на квартиры.