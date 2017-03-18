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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8693869486958696>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 98
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
8%
8
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:35

  hume написав:
  vitaliian написав:Успіх Зачем счастливым людям лишний бетон? Есть комфортные яхты и теплые страны. Как по мне люди хапают лишнюю недвижимости от внутреннего ощущения пустоты, которое надо чем то заполнить, например верой в вечный дорожай или в хорошую локацию.

Вера в хорошую локацию - это что то новое. Почему бы не взять если локация действительно хорошая, и тем более цена на этот объект. По моему это и есть то, что называют хорошей сделкой. Не просто тупое нахомячивание недвиги потому что дёшево, а совокупность всех факторов. Это именно тот вариант, когда в будущем вы не будете идти на ценовой компромисс при аренде или продаже объекта.
"хорошая локация" понятие растяжимое, мои хорошие локации вам вряд-ли зайдут а они приносят реальные 13,5% годовых и сдаются за 6 дней, с 3-4 просмотра.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 жов, 2021 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Все просто. Несколько лет, несколько человек на этом форуме криком кричали про покупать всё, что предлагается рынком, ибо цены неадекватно низкие даже для нашей страны (не говоря о самом городе). Но все продолжали ждать чего то более плохого, возможно когда-то дождутся, но на сегодня цены двинулись в другую сторону. Но все равно им очень и очень далеко до Европы.

Когда я в 16-ом сказал, что цены уже отыграли негативные факторы и упавшие ставки по депо это сигнал, что ситуация нормализуется, это, мягко говоря, восприняли в штыки. Какой только статистикой и графиками не кидались, доказывая что все плохо и будет еще хуже.

Ценам далеко до Европы потому, что у них рост уже более 10 лет и ипотека. У нас рост последних лет это не столько рост, как ослабление покупательной способности доллара, которое чувствуют РН во всем мире.
Украина, уже видно, пошла по пути восточноевропейских стран. Со временем разрыв будет сокращаться и возможно через 30 лет Украина будет не сильно отставать от Польши как по доходам, так и по ценам на квартиры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:37

Vlad442
Украина, уже видно, пошла по пути восточноевропейских стран. Со временем разрыв будет сокращаться и возможно через 30 лет Украина будет не сильно отставать от Польши как по доходам, так и по ценам на квартиры.
в Польше тоже вся периферия аттакует рн Варшавы? Мы идём по коррупционному пути развития рф, нравится это кому то или нет, все деньги концентрируются в крупных финансовых центрах, а через 100км заМКАДья уже ни денег, ни работы, ни признаков цивилизации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 жов, 2021 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:в Польше тоже вся периферия аттакует рн Варшавы? Мы идём по коррупционному пути развития рф, нравится это кому то или нет, когда деньги концентрируются в крупных финансовых центрах, а через 100км заМКАДья уже ни денег, ни работы, ни признаков цивилизации. И законы жизни там свои.

В Польше все сантехники в свое время уехали в Англию. РФ закрытый мир с людьми рабами, импортозамещением и центром в Москве. Украина стала открытым. В этом основная разница.
Если люди едут в Киев, то это их выбор. Могут поехать и в Европу. У меня несколько арендаторов съехали в том направлении. Вся Восточная Европа это проходила и стала тем, что есть сейчас.
Процесс, когда цены после 14-ого обвалились на ВУ, упали в Киеве и слегка просели в ЗУ, вполне в рамках этой схемы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:50

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:в Польше тоже вся периферия аттакует рн Варшавы? Мы идём по коррупционному пути развития рф, нравится это кому то или нет, когда деньги концентрируются в крупных финансовых центрах, а через 100км заМКАДья уже ни денег, ни работы, ни признаков цивилизации. И законы жизни там свои.

В Польше все сантехники в свое время уехали в Англию. РФ закрытый мир с людьми рабами, импортозамещением и центром в Москве. Украина стала открытым. В этом основная разница.
Если люди едут в Киев, то это их выбор. Могут поехать и в Европу. У меня несколько арендаторов съехали в том направлении. Вся Восточная Европа это проходила и стала тем, что есть сейчас.
Процесс, когда цены после 14-ого обвалились на ВУ, упали в Киеве и слегка просели в ЗУ, вполне в рамках этой схемы.
Ключевое где концентрируются деньги, равномерно по стране или 90% в столице а 10% на всех остальных. Кто куда едет уже вторичный признак, едут туда где деньги и работа, а не туда где непаханная целина.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 жов, 2021 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Вера в хорошую локацию - это что то новое. Почему бы не взять если локация действительно хорошая, и тем более цена на этот объект. По моему это и есть то, что называют хорошей сделкой. Не просто тупое нахомячивание недвиги потому что дёшево, а совокупность всех факторов. Это именно тот вариант, когда в будущем вы не будете идти на ценовой компромисс при аренде или продаже объекта.

Хорошая локация для заработка (аренды) и жизни, как оказывается, это разные вещи. Иногда оказывается что в хорошей локации за счет перекупленности и высокой цены входа, рентабельность оказывается ниже, чем в условно плохой, но с приятным свежим косметическим ремонтиком, просто потому что там в ремонты под аренду никто не вкладывается и конкуренции нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Ключевое где концентрируются деньги, равномерно по стране или 90% в столице а 10% на всех остальных. Кто куда едет уже вторичный признак, едут туда где деньги, а не туда где непаханная целина.

Немного не понимаю что значит "концентрируются деньги". Бюджетное финансирование, производство или как?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:00

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Ключевое где концентрируются деньги, равномерно по стране или 90% в столице а 10% на всех остальных. Кто куда едет уже вторичный признак, едут туда где деньги, а не туда где непаханная целина.

Немного не понимаю что значит "концентрируются деньги". Бюджетное финансирование, производство или как?

Если кратко смотрите показатель
% до загального підсумку по Україні
https://bank.gov.ua/files/Regional_rozriz/26_Kyiv.xlsx


Это далеко не все деньги но думаю принцип распределения +/- похожий. Можете ещё глянуть сколько отделений банков работает в Киеве и в любом другом городе. С оборотом в 40 копеек отделение никто содержать не станет, количество отделений достоверный показатель где находятся деньги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:08

  Vlad442 написав:
  hume написав:Все просто. Несколько лет, несколько человек на этом форуме криком кричали про покупать всё, что предлагается рынком, ибо цены неадекватно низкие даже для нашей страны (не говоря о самом городе). Но все продолжали ждать чего то более плохого, возможно когда-то дождутся, но на сегодня цены двинулись в другую сторону. Но все равно им очень и очень далеко до Европы.

Когда я в 16-ом сказал, что цены уже отыграли негативные факторы и упавшие ставки по депо это сигнал, что ситуация нормализуется, это, мягко говоря, восприняли в штыки. Какой только статистикой и графиками не кидались, доказывая что все плохо и будет еще хуже.

Ценам далеко до Европы потому, что у них рост уже более 10 лет и ипотека. У нас рост последних лет это не столько рост, как ослабление покупательной способности доллара, которое чувствуют РН во всем мире.
Украина, уже видно, пошла по пути восточноевропейских стран. Со временем разрыв будет сокращаться и возможно через 30 лет Украина будет не сильно отставать от Польши как по доходам, так и по ценам на квартиры.

Серйозно???
А хто тут буде жити, на цій території??? І під чиїм керівництвом вона буде?

Управлінські здібності укро-бидло-їліти - я багато разів обговорював(((((
Востаннє редагувалось Frant в Пон 11 жов, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:09

  vitaliian написав:Vlad442
Украина, уже видно, пошла по пути восточноевропейских стран. Со временем разрыв будет сокращаться и возможно через 30 лет Украина будет не сильно отставать от Польши как по доходам, так и по ценам на квартиры.
в Польше тоже вся периферия аттакует рн Варшавы? Мы идём по коррупционному пути развития рф, нравится это кому то или нет, все деньги концентрируются в крупных финансовых центрах, а через 100км заМКАДья уже ни денег, ни работы, ни признаков цивилизации.

В Києві це 50 км.
За 50 км від Києва - зразу бідність і середня ЗП 7000 грн/міс
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