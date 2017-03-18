Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Ключевое где концентрируются деньги, равномерно по стране или 90% в столице а 10% на всех остальных. Кто куда едет уже вторичный признак, едут туда где деньги, а не туда где непаханная целина.
Немного не понимаю что значит "концентрируются деньги". Бюджетное финансирование, производство или как?
Виробництво - ні, точно ні! Аграрна примітивна держава, з клоунами і весільними фотографами.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 11 жов, 2021 10:42, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:.. спасибо кеп, но там огромный диванище, надо к озеру нести, но пока холодно
ну, можно как на детских горках подключить на постоянку к компрессору. Шумновато, но лучше, чем на полу просыпаться. Честно говоря, удивили. Сам о надувных вариантах даже для гостей не думал - по опыту с матрацами для плавания, что постоянно где-то сдувают. Одну щель заклеишь - новая выползет
trololo написав:.. спасибо кеп, но там огромный диванище, надо к озеру нести, но пока холодно
ну, можно как на детских горках подключить на постоянку к компрессору. Шумновато, но лучше, чем на полу просыпаться. Честно говоря, удивили. Сам о надувных вариантах даже для гостей не думал - по опыту с матрацами для плавания, что постоянно где-то сдувают. Одну щель заклеишь - новая выползет
ИМХО: Спать на надувном матрасе... это сомнительное удовольствие, спина от него будет болеть.