RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8693869486958696

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 98
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
8%
8
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, присядьте (новости переуступок в Файна Таун):
Зображення
"Это не настоящий рост"(с)
airmax78
 
Повідомлень: 39722
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:14

  airmax78 написав:Серж, присядьте (новости переуступок в Файна Таун):
Зображення
"Это не настоящий рост"(с)

почти 3 куе за Нивки? это какой-то треш))) :mrgreen:
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4326
З нами з: 05.09.06
Подякував: 521 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:21

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Ключевое где концентрируются деньги, равномерно по стране или 90% в столице а 10% на всех остальных. Кто куда едет уже вторичный признак, едут туда где деньги, а не туда где непаханная целина.

Немного не понимаю что значит "концентрируются деньги". Бюджетное финансирование, производство или как?

Виробництво - ні, точно ні!
Аграрна примітивна держава, з клоунами і весільними фотографами.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 11 жов, 2021 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22352
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 2326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:40

  trololo написав:..
спасибо кеп, но там огромный диванище, надо к озеру нести, но пока холодно

ну, можно как на детских горках подключить на постоянку к компрессору. Шумновато, но лучше, чем на полу просыпаться.
Честно говоря, удивили. Сам о надувных вариантах даже для гостей не думал - по опыту с матрацами для плавания, что постоянно где-то сдувают. Одну щель заклеишь - новая выползет
sequence
 
Повідомлень: 5880
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1569 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:47

  sequence написав:
  trololo написав:..
спасибо кеп, но там огромный диванище, надо к озеру нести, но пока холодно

ну, можно как на детских горках подключить на постоянку к компрессору. Шумновато, но лучше, чем на полу просыпаться.
Честно говоря, удивили. Сам о надувных вариантах даже для гостей не думал - по опыту с матрацами для плавания, что постоянно где-то сдувают. Одну щель заклеишь - новая выползет

ИМХО: Спать на надувном матрасе... это сомнительное удовольствие, спина от него будет болеть.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4323
З нами з: 09.02.09
Подякував: 625 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:57

  airmax78 написав:Серж, присядьте (новости переуступок в Файна Таун):
Зображення
"Это не настоящий рост"(с)



Так це без ремонту?
Первый
 
Повідомлень: 16450
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2299 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8693869486958696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
704 349518
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2153, 2154, 2155
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21542 3952319
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 16:13
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49973
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99191)
11.10.2021 12:01
Рынок ОВГЗ (2223)
11.10.2021 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.