Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:.. спасибо кеп, но там огромный диванище, надо к озеру нести, но пока холодно
ну, можно как на детских горках подключить на постоянку к компрессору. Шумновато, но лучше, чем на полу просыпаться. Честно говоря, удивили. Сам о надувных вариантах даже для гостей не думал - по опыту с матрацами для плавания, что постоянно где-то сдувают. Одну щель заклеишь - новая выползет
ИМХО: Спать на надувном матрасе... это сомнительное удовольствие, спина от него будет болеть.
zРадио написав:Дуров издевается над гурами КРЖН, называя переоцененными и большие города, и покупку недвижимости. Интересно, заикнется какой-нибудь "практик", что мыслит более прогрессивно (масштабно, долгосрочно), чем Дуров, или хватит ума промолчать?
То, что написал это его личное мнение, основанное на личном опыте и никак не подходит на роль универсального совета. Ставить это на пьедестал и советовать каждому пересичному не стоит. Прокомментирую два пункта по недвижимости. 1. Big cities. - люди живут в них не столько ради театров и клубов, а потому что за пределами больших городов они не могут легко заработать на привычный уровень жизни. 5. Real estate. - Некоторые люди покупают квартиры в городах, где они ведут бизнес, делают их под свои запросы вместо того, чтобы арендовать или жить в отеле (Аирмакс выкладывал пример недешевой покупки швейцарского бизнесмена). Неужели все они глупей или бедней, чем фсбшный псевдомиллиардер? Может он предлагает слесарю с завода продать наследственную трешку, уйти с семьей в аренду, купить биток и поездить по турциям? Ведь "Renting gives more freedom to move and explore different locations".
Так что все это его точка зрения, вполне понятная и логичная, но выбор стиля жизни это как выбор авто. Не покупайте Таврию, покупайте красный Феррари. Это более безопасно и все телки в клубе будут ваши.
якби Дуров написав, що нерухомість мегаполісів недооцінена і будєтокадаражать, то растішки би казали - "во Дуров, во уміщє!"
А факти показують, що Київська обл. росте швидше Києва (точніше Київ стагнує). Але цього загоняли в бетон КРЖН не бачать.
airmax78 написав:Таки надо было слушать практиков, а не на графики дрочь-дрочь. Кто слушал практиков - отпраздновал новоселье в подорожавшей квартирке. Кто ждал глубокой коррекции - сидит с изрядно девальвировавшим кэшем.
Я не совсем понял прикола - НОВОСЕЛЬЕ в ПОДОРОжАВШЕЙ квартирке. Если-бы квартирка была ПОДЕШЕВЕВШЕЙ, то новоселье не празднуют? Одевают траур?
Все просто. Несколько лет, несколько человек на этом форуме криком кричали про покупать всё, что предлагается рынком, ибо цены неадекватно низкие даже для нашей страны (не говоря о самом городе). Но все продолжали ждать чего то более плохого, возможно когда-то дождутся, но на сегодня цены двинулись в другую сторону. Но все равно им очень и очень далеко до Европы.
давай не будеш розписуватися за "всіх", так як тут є люди, які затарилися нерухомістю
vitaliian написав:в Польше тоже вся периферия аттакует рн Варшавы? Мы идём по коррупционному пути развития рф, нравится это кому то или нет, когда деньги концентрируются в крупных финансовых центрах, а через 100км заМКАДья уже ни денег, ни работы, ни признаков цивилизации. И законы жизни там свои.
В Польше все сантехники в свое время уехали в Англию. РФ закрытый мир с людьми рабами, импортозамещением и центром в Москве. Украина стала открытым. В этом основная разница. Если люди едут в Киев, то это их выбор. Могут поехать и в Европу. У меня несколько арендаторов съехали в том направлении. Вся Восточная Европа это проходила и стала тем, что есть сейчас. Процесс, когда цены после 14-ого обвалились на ВУ, упали в Киеве и слегка просели в ЗУ, вполне в рамках этой схемы.
Ключевое где концентрируются деньги, равномерно по стране или 90% в столице а 10% на всех остальных. Кто куда едет уже вторичный признак, едут туда где деньги и работа, а не туда где непаханная целина.
У нас, конечно, далеко не равномерно (и это, с моей точки зрения, нехорошо), но и далеко не 90% в столице. Все таки крупнейшие города не настолько глобально отстают от Киева - в первую очередь Харьков, Одесса, Львов, Днепр
vitaliian написав:Успіх Зачем счастливым людям лишний бетон? Есть комфортные яхты и теплые страны. Как по мне люди хапают лишнюю недвижимости от внутреннего ощущения пустоты, которое надо чем то заполнить, например верой в вечный дорожай или в хорошую локацию.
Можливо ви праві)) Я б краще ще третю дитину хотів би мати - але дружина(а може і ми разом) - добре не справляємось і з двома...
hume написав:Все просто. Несколько лет, несколько человек на этом форуме криком кричали про покупать всё, что предлагается рынком, ибо цены неадекватно низкие даже для нашей страны (не говоря о самом городе). Но все продолжали ждать чего то более плохого, возможно когда-то дождутся, но на сегодня цены двинулись в другую сторону. Но все равно им очень и очень далеко до Европы.
Когда я в 16-ом сказал, что цены уже отыграли негативные факторы и упавшие ставки по депо это сигнал, что ситуация нормализуется, это, мягко говоря, восприняли в штыки. Какой только статистикой и графиками не кидались, доказывая что все плохо и будет еще хуже.
Ценам далеко до Европы потому, что у них рост уже более 10 лет и ипотека. У нас рост последних лет это не столько рост, как ослабление покупательной способности доллара, которое чувствуют РН во всем мире. Украина, уже видно, пошла по пути восточноевропейских стран. Со временем разрыв будет сокращаться и возможно через 30 лет Украина будет не сильно отставать от Польши как по доходам, так и по ценам на квартиры.
за умови, що Польща буде 30 років стагнувати, але аналітики пишуть, що через 10 років Польща вийде на рівень ФРН. Виходить, що Україна дожене Німеччину через 30 років, гагага.