zРадио написав: Дуров издевается над гурами КРЖН, называя переоцененными и большие города, и покупку недвижимости. Интересно, заикнется какой-нибудь "практик", что мыслит более прогрессивно (масштабно, долгосрочно), чем Дуров, или хватит ума промолчать?

То, что написал это его личное мнение, основанное на личном опыте и никак не подходит на роль универсального совета. Ставить это на пьедестал и советовать каждому пересичному не стоит. Прокомментирую два пункта по недвижимости.1. Big cities. - люди живут в них не столько ради театров и клубов, а потому что за пределами больших городов они не могут легко заработать на привычный уровень жизни.5. Real estate. - Некоторые люди покупают квартиры в городах, где они ведут бизнес, делают их под свои запросы вместо того, чтобы арендовать или жить в отеле (Аирмакс выкладывал пример недешевой покупки швейцарского бизнесмена). Неужели все они глупей или бедней, чем фсбшный псевдомиллиардер? Может он предлагает слесарю с завода продать наследственную трешку, уйти с семьей в аренду, купить биток и поездить по турциям? Ведь "Renting gives more freedom to move and explore different locations".Так что все это его точка зрения, вполне понятная и логичная, но выбор стиля жизни это как выбор авто. Не покупайте Таврию, покупайте красный Феррари. Это более безопасно и все телки в клубе будут ваши.