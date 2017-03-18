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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8694869586968697

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 98
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
8%
8
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:36

  flyman написав:.. але аналітики пишуть, що через 10 років Польща вийде на рівень ФРН...

аналитикам неведомо, что Польша как раз и выросла на дотациях ЕС, можно сказать Германии. И халява в 22/23 годах схлоплентся.
17 ярдов евро ежегодный дотаций - так и Украина бы Швейцарией стала
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:46

  sequence написав:
  flyman написав:.. але аналітики пишуть, що через 10 років Польща вийде на рівень ФРН...

аналитикам неведомо, что Польша как раз и выросла на дотациях ЕС, можно сказать Германии. И халява в 22/23 годах схлоплентся.
17 ярдов евро ежегодный дотаций - так и Украина бы Швейцарией стала

я розумію так:
згідно засновника гілки буде крах долара, заодно також крах єврозони і єври (не знаю тільки до чи після, чи разом - UK уже вийшла з ЄС і 3,14Ц), але спочатку крах Польщі.

КРЖН - тиха гавань з внеопісуємим потеціалом росту.

Поправте, якщо в чому помилився.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:59

  flyman написав:..
Поправте, якщо в чому помилився.

Не придуривайтесь, Флай.
По моему, всем уже давно было понятно, что мечта вступить в ЕС была просто надеждой присосаться к жирной сиське и пилить, пилить, пилить. Но что-то пошло не так
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:06

  sequence написав:
  flyman написав:..
Поправте, якщо в чому помилився.

Не придуривайтесь, Флай.
По моему, всем уже давно было понятно, что мечта вступить в ЕС была просто надеждой присосаться к жирной сиське и пилить, пилить, пилить. Но что-то пошло не так

тому що там не ідіоти, і хочуть контролювати процес зціджування сіськи, а не "бенєфіціари", так що тут будуть смоктати пересічені, але хіба хрін без солі (або лапу як медвідь в берлозі, поки зима та газ ПА1000+), а не євросіську
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:08

Frant Смешно конечно.
Представить только, ЕС спит и видит как любимой Украине сделать хорошо, денег ей дать, помочь чем :shock:
А оказывается паны виноваты, не дали счастье и рай сделать.

ЕС преследуют сугубо свои прагматичные интересы, сделали себе колонию, а туземцы радовались бусам :mrgreen:
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:09

  Непересичный написав:Frant Смешно конечно.
Представить только, ЕС спит и видит как любимой Украине сделать хорошо, денег ей дать, помочь чем :shock:
А оказывается паны виноваты, не дали счастье и рай сделать.

ЕС преследуют сугубо свои прагматичные интересы, сделали себе колонию, а туземцы радовались бусам :mrgreen:

Польща - теж колонія ЄС?

Все залежить від керівництва країни. Якщо воно нічого не варте - однаково, чиї вказівки воно не виконує.
П.С. ще нюанс: православна віра гальмує економічний розвиток.
В світі немає і не було жодної успішної православної країни. (СРСР був атеїстичною країною, до речі).
Востаннє редагувалось Frant в Пон 11 жов, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:16

  Faceless написав:
airmax78 написав:Серж, присядьте (новости переуступок в Файна Таун):
Зображення
"Это не настоящий рост"(с)
Скажите, что там переуступка с ремонтом.

Если бы. Это в недостроенном доме.
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