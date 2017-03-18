Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.. Поправте, якщо в чому помилився.
Не придуривайтесь, Флай. По моему, всем уже давно было понятно, что мечта вступить в ЕС была просто надеждой присосаться к жирной сиське и пилить, пилить, пилить. Но что-то пошло не так
тому що там не ідіоти, і хочуть контролювати процес зціджування сіськи, а не "бенєфіціари", так що тут будуть смоктати пересічені, але хіба хрін без солі (або лапу як медвідь в берлозі, поки зима та газ ПА1000+), а не євросіську
Непересичный написав:Frant Смешно конечно. Представить только, ЕС спит и видит как любимой Украине сделать хорошо, денег ей дать, помочь чем А оказывается паны виноваты, не дали счастье и рай сделать.
ЕС преследуют сугубо свои прагматичные интересы, сделали себе колонию, а туземцы радовались бусам
Польща - теж колонія ЄС?
Все залежить від керівництва країни. Якщо воно нічого не варте - однаково, чиї вказівки воно не виконує. П.С. ще нюанс: православна віра гальмує економічний розвиток. В світі немає і не було жодної успішної православної країни. (СРСР був атеїстичною країною, до речі).
Востаннє редагувалось Frant в Пон 11 жов, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.