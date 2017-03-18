Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.. Поправте, якщо в чому помилився.
Не придуривайтесь, Флай. По моему, всем уже давно было понятно, что мечта вступить в ЕС была просто надеждой присосаться к жирной сиське и пилить, пилить, пилить. Но что-то пошло не так
тому що там не ідіоти, і хочуть контролювати процес зціджування сіськи, а не "бенєфіціари", так що тут будуть смоктати пересічені, але хіба хрін без солі (або лапу як медвідь в берлозі, поки зима та газ ПА1000+), а не євросіську
flyman написав:ти вгадав всі букви, а слова так і не прочитав, там якраз написано, що тре покладатися "на графічки", а не думку Полякової про "модні МЗК" або/та "концептуальний овноблок".
Не лишай позеров удовольствия почувствовать себя ЛОМами хотя на бы этой ветке
Faceless написав:Почему именно мнение Дурова вы воспринимаете, как авторитетное?
Не именно Дурова, а Дурова в частности. Собственно, как и других носителей прогрессивного мышления. Маск, например, тоже распродал всю свою недвижимость и перебрался из Сан-Франциско в глухое поместье в Техасе, названия которого никто не помнит
Faceless написав:Чи для нього авторитет будь-яка відома персона, то може він скоро буде думки всіляких селебр, як авторитетні, подавати
Вы уверены, что так вышучивать - это в ваших интересах? ) Не смогу вспомнить, чтобы в качестве авторитетов вы приводили кого-нибудь, кроме зашкваренных политиков
zРадио написав:Не именно Дурова, а Дурова в частности. Собственно, как и других носителей прогрессивного мышления. Маск, например, тоже распродал всю свою недвижимость и перебрался из Сан-Франциско в глухое поместье в Техасе, названия которого никто не помнит
Ну, когда у тебя есть возможность перемещаться всюду на джетах, ты конечно выберешь в качестве дома место, где тебя будут донимать меньше всего.