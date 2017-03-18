RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8695869686978698>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 99
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:59

  flyman написав:..
Поправте, якщо в чому помилився.

Не придуривайтесь, Флай.
По моему, всем уже давно было понятно, что мечта вступить в ЕС была просто надеждой присосаться к жирной сиське и пилить, пилить, пилить. Но что-то пошло не так
sequence
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:06

  sequence написав:
  flyman написав:..
Поправте, якщо в чому помилився.

Не придуривайтесь, Флай.
По моему, всем уже давно было понятно, что мечта вступить в ЕС была просто надеждой присосаться к жирной сиське и пилить, пилить, пилить. Но что-то пошло не так

тому що там не ідіоти, і хочуть контролювати процес зціджування сіськи, а не "бенєфіціари", так що тут будуть смоктати пересічені, але хіба хрін без солі (або лапу як медвідь в берлозі, поки зима та газ ПА1000+), а не євросіську
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26147
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:16

  Faceless написав:
airmax78 написав:Серж, присядьте (новости переуступок в Файна Таун):
Зображення
"Это не настоящий рост"(с)
Скажите, что там переуступка с ремонтом.

Если бы. Это в недостроенном доме.
airmax78
 
Повідомлень: 39724
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На этом фоне, рассказы о +7% с МХЗ вызывают у меня гомерический хохот.
airmax78
 
Повідомлень: 39724
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:42

  flyman написав:ти вгадав всі букви, а слова так і не прочитав,
там якраз написано, що тре покладатися "на графічки", а не думку Полякової про "модні МЗК" або/та "концептуальний овноблок".


Не лишай позеров удовольствия почувствовать себя ЛОМами хотя на бы этой ветке :mrgreen:

  Faceless написав:Почему именно мнение Дурова вы воспринимаете, как авторитетное?


Не именно Дурова, а Дурова в частности. Собственно, как и других носителей прогрессивного мышления. Маск, например, тоже распродал всю свою недвижимость и перебрался из Сан-Франциско в глухое поместье в Техасе, названия которого никто не помнит

  Faceless написав:Чи для нього авторитет будь-яка відома персона, то може він скоро буде думки всіляких селебр, як авторитетні, подавати


Вы уверены, что так вышучивать - это в ваших интересах? ) Не смогу вспомнить, чтобы в качестве авторитетов вы приводили кого-нибудь, кроме зашкваренных политиков
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11302
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2598 раз.
Подякували: 5662 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:54

  flyman написав:[
давай не будеш розписуватися за "всіх", так як тут є люди, які затарилися нерухомістю

Ну ты так точно. Непонятно зачем, но скупился
hume
 
Повідомлень: 8285
З нами з: 27.12.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 1613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Не именно Дурова, а Дурова в частности. Собственно, как и других носителей прогрессивного мышления. Маск, например, тоже распродал всю свою недвижимость и перебрался из Сан-Франциско в глухое поместье в Техасе, названия которого никто не помнит

Ну, когда у тебя есть возможность перемещаться всюду на джетах, ты конечно выберешь в качестве дома место, где тебя будут донимать меньше всего.
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 39
З нами з: 10.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:58

  hume написав:
  flyman написав:[
давай не будеш розписуватися за "всіх", так як тут є люди, які затарилися нерухомістю

Ну ты так точно. Непонятно зачем, но скупился

чего "непонятно"? Понятно. Взял в окружение и будет брать штурмом, используя ШРТ, метро, трамвай и прочие неконвенциональные средства массового поражения
sequence
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:00

  rjkz написав:Многие люди живут не привязываясь ни конкретному месту ни к недвижимости ни к машине. И не имеют ни сотни миллионов ни даже одного миллиона.


зато у них есть пиджаки и всегда рядом женщина. или єто не про бомжей?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5320
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2512 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:07

  trololo написав:
  rjkz написав:Многие люди живут не привязываясь ни конкретному месту ни к недвижимости ни к машине. И не имеют ни сотни миллионов ни даже одного миллиона.


зато у них есть пиджаки и всегда рядом женщина. или єто не про бомжей?

та да. А дети у них учатся прямо в бизнес-джетах
sequence
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8695869686978698>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
704 349547
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2153, 2154, 2155
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21542 3952418
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 16:13
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49973
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2225)
11.10.2021 15:02
ПУМБ (34389)
11.10.2021 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.