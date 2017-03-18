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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 жов, 2021 13:20
Первый написав:
Всіх з новим тижнем болі.
Бачу на минулому тижні дуже боліло…
Одному почергово боліло то з власної 100 метрової квартири, то з офісного центру в біг сіті (впевнений що і далі буде страждати, продати виїхати з біг сіті відмовляється), другому боліло з десятка власних панельок АППС люкс вартістю як у ньюйорку, але не заважало пити останню кров з орендарів…
Як приклад що не можна жити в великому місті знайшли дурова, який живе Дубаї (мабудь хутор в лісах Сибіру).
Цікаво, які циркові номери виконають на цьому тижні?
мне было невыносимо больно в новом доме в крюковщине
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Додано: Пон 11 жов, 2021 14:02
zРадио написав:
Не именно Дурова, а Дурова в частности. Собственно, как и других носителей прогрессивного мышления. Маск, например, тоже распродал всю свою недвижимость и перебрался из Сан-Франциско в глухое поместье в Техасе, названия которого никто не помнит
ЗРадіо теж з’їхав з «вонючої жахливої Оболоні» в глухое поместье…. Ой не з’їхав.
Цирк у виконанні володаря графіків продовжується.
Ми тут Сержика 7 років не можемо відправити з вонючого Києва додому в кацапетовку
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