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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8695869686978698

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 99
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:20

  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі.
Бачу на минулому тижні дуже боліло…
Одному почергово боліло то з власної 100 метрової квартири, то з офісного центру в біг сіті (впевнений що і далі буде страждати, продати виїхати з біг сіті відмовляється), другому боліло з десятка власних панельок АППС люкс вартістю як у ньюйорку, але не заважало пити останню кров з орендарів…

Як приклад що не можна жити в великому місті знайшли дурова, який живе Дубаї (мабудь хутор в лісах Сибіру).
Цікаво, які циркові номери виконають на цьому тижні?

мне было невыносимо больно в новом доме в крюковщине
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:02

  zРадио написав:
Не именно Дурова, а Дурова в частности. Собственно, как и других носителей прогрессивного мышления. Маск, например, тоже распродал всю свою недвижимость и перебрался из Сан-Франциско в глухое поместье в Техасе, названия которого никто не помнит


ЗРадіо теж з’їхав з «вонючої жахливої Оболоні» в глухое поместье…. Ой не з’їхав.

Цирк у виконанні володаря графіків продовжується.

Ми тут Сержика 7 років не можемо відправити з вонючого Києва додому в кацапетовку
Первый
 
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