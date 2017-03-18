Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Всіх з новим тижнем болі. Бачу на минулому тижні дуже боліло… Одному почергово боліло то з власної 100 метрової квартири, то з офісного центру в біг сіті (впевнений що і далі буде страждати, продати виїхати з біг сіті відмовляється), другому боліло з десятка власних панельок АППС люкс вартістю як у ньюйорку, але не заважало пити останню кров з орендарів…
Як приклад що не можна жити в великому місті знайшли дурова, який живе Дубаї (мабудь хутор в лісах Сибіру). Цікаво, які циркові номери виконають на цьому тижні?
мне было невыносимо больно в новом доме в крюковщине
zРадио написав: Не именно Дурова, а Дурова в частности. Собственно, как и других носителей прогрессивного мышления. Маск, например, тоже распродал всю свою недвижимость и перебрался из Сан-Франциско в глухое поместье в Техасе, названия которого никто не помнит
ЗРадіо теж з’їхав з «вонючої жахливої Оболоні» в глухое поместье…. Ой не з’їхав.
Цирк у виконанні володаря графіків продовжується.
Ми тут Сержика 7 років не можемо відправити з вонючого Києва додому в кацапетовку
Зи. Піддався патріотизму і вирішив залишити передзамовлення на офіційний іфон 13 про макс бомж едішн…. Ну відповідь ви вже зрозуміли. Криза
zРадио написав:Не именно Дурова, а Дурова в частности. Собственно, как и других носителей прогрессивного мышления. Маск, например, тоже распродал всю свою недвижимость и перебрался из Сан-Франциско в глухое поместье в Техасе, названия которого никто не помнит
Я бы все-таки не ставил Дурова в один ряд с Маском. Просто было интересно, какие критерии выбора у вас, к чьему мнению прислушиваться. Только ли это "прогрессивное мышление", да и как оценивать этот показатель? Будет ли у какого-нибудь Бутерина более прогрессивное мышление, чем у Баффета например, и будет ли это означать, что к словам первого вы прислушивались бы больше?
zРадио написав:Вы уверены, что так вышучивать - это в ваших интересах? ) Не смогу вспомнить, чтобы в качестве авторитетов вы приводили кого-нибудь, кроме зашкваренных политиков
То ест ьвы даже можете вспомнить, что я вообще приводил кого-т ов качестве авторитета, и не просто кого-то, а политика? Забавно. Было бы рад, если бы вы поделились цитатой, где я хоть кого-то приводил в качестве авторитета, а уж если политика - так вообще вам плюсов наставлю. Я серьезно.
airmax78 написав:Серж, присядьте (новости переуступок в Файна Таун): "Это не настоящий рост"(с)
Скажите, что там переуступка с ремонтом.
Если бы. Это в недостроенном доме.
А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят? Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?
Если бы. Это в недостроенном доме. А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят? Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?
Как я уже говорил день или два назад, итишники столько не зарабатывают чтобы покупать двушки по 150тыс. Как в небо пальцем тогда попал. Хотя я имел ввиду 150тыс это сданное и уже с ремонтом.
Просто Файна тайн это для многих лучшее что есть на рынке Киева. Честно говоря и мне этот комплекс нравится. Он хорош
airmax78 написав:Если бы. Это в недостроенном доме.
А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят? Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?
Для меня сегодня это загадка великая есть. Я не понимаю кто это покупает по таким ценам и кто, например, покупает Республику по 2куе. Откуда у людей так стремительно такие немалые бабосы нарисовались - I have no idea.
Пару дней назад вернулся из долгой поездки и вместе с приятелем из Кремниевой долины пошел гулять по Киеву. Прошли от Родины-Мать до Владимирской горки, остановились на Арсенальной площади, где дети играли в новом фонтане, потом возле Арки и на мосту с видом на Днепр. Смотрели на людей, выпили кофе в ларьке, никуда не торопились.
Пешеходный маршрут вдоль всех центральных достопримечательностей, красивые виды, зеленые парки, главное — город очень живой. Всюду люди. Много молодежи, музыканты, туристы, художники, куча влюбленных пар, семей с собаками, компаний друзей, пока меня не было кажется открыли еще с десяток ресторанов. Чувствуется как много энергии, движения и жизни. Киев очень живой!
В какой-то момент мой знакомый говорит: Слава, как же вам повезло! Вы живете в таком красивом городе и у него все только начинается!
В это же время мимо проходит пара и обсуджает как все плохо, одна из ступеней на лестнице качается, людей толпы и из-за них грязь, вообще все ужас и разруха.
Такие разные комментарии! Тут я как никогда осознал, что мы привыкли жаловаться. Мы не привыкли хвалить. У нас для самих себя и тем более для других — все плохо!
Но нет! НЕТ, у нас не плохо! Всегда может быть лучше! Но у нас не плохо, у нас есть возможность, силы и желание влиять на свою судьбу, на наши города и на нашу страну!
Очень хочется, чтобы украинцы развивали в себе умение замечать хорошее и говорить о хорошем, хвалить себя, украинские города, бизнесы, таланты, свою страну. А если есть что-то очень хорошее — не зазорно даже этим восхититься))
airmax78 написав:Если бы. Это в недостроенном доме. А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят? Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?
Как я уже говорил день или два назад, итишники столько не зарабатывают чтобы покупать двушки по 150тыс. Как в небо пальцем тогда попал. Хотя я имел ввиду 150тыс это сданное и уже с ремонтом.
Просто Файна тайн это для многих лучшее что есть на рынке Киева. Честно говоря и мне этот комплекс нравится. Он хорош
А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья? Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.
Вадим Жураковский написав:А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья? Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.