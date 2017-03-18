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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8696869786988699>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 99
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:20

  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі.
Бачу на минулому тижні дуже боліло…
Одному почергово боліло то з власної 100 метрової квартири, то з офісного центру в біг сіті (впевнений що і далі буде страждати, продати виїхати з біг сіті відмовляється), другому боліло з десятка власних панельок АППС люкс вартістю як у ньюйорку, але не заважало пити останню кров з орендарів…

Як приклад що не можна жити в великому місті знайшли дурова, який живе Дубаї (мабудь хутор в лісах Сибіру).
Цікаво, які циркові номери виконають на цьому тижні?

мне было невыносимо больно в новом доме в крюковщине
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:02

  zРадио написав:
Не именно Дурова, а Дурова в частности. Собственно, как и других носителей прогрессивного мышления. Маск, например, тоже распродал всю свою недвижимость и перебрался из Сан-Франциско в глухое поместье в Техасе, названия которого никто не помнит


ЗРадіо теж з’їхав з «вонючої жахливої Оболоні» в глухое поместье…. Ой не з’їхав.

Цирк у виконанні володаря графіків продовжується.

Ми тут Сержика 7 років не можемо відправити з вонючого Києва додому в кацапетовку

Зи. Піддався патріотизму і вирішив залишити передзамовлення на офіційний іфон 13 про макс бомж едішн….
Ну відповідь ви вже зрозуміли. Криза
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Не именно Дурова, а Дурова в частности. Собственно, как и других носителей прогрессивного мышления. Маск, например, тоже распродал всю свою недвижимость и перебрался из Сан-Франциско в глухое поместье в Техасе, названия которого никто не помнит

Я бы все-таки не ставил Дурова в один ряд с Маском. Просто было интересно, какие критерии выбора у вас, к чьему мнению прислушиваться. Только ли это "прогрессивное мышление", да и как оценивать этот показатель? Будет ли у какого-нибудь Бутерина более прогрессивное мышление, чем у Баффета например, и будет ли это означать, что к словам первого вы прислушивались бы больше?
  zРадио написав:Вы уверены, что так вышучивать - это в ваших интересах? ) Не смогу вспомнить, чтобы в качестве авторитетов вы приводили кого-нибудь, кроме зашкваренных политиков

То ест ьвы даже можете вспомнить, что я вообще приводил кого-т ов качестве авторитета, и не просто кого-то, а политика? Забавно. Было бы рад, если бы вы поделились цитатой, где я хоть кого-то приводил в качестве авторитета, а уж если политика - так вообще вам плюсов наставлю. Я серьезно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:27

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
airmax78 написав:Серж, присядьте (новости переуступок в Файна Таун):
Зображення
"Это не настоящий рост"(с)
Скажите, что там переуступка с ремонтом.

Если бы. Это в недостроенном доме.

А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят?
Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:31

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:"Это не настоящий рост"(с)
Скажите, что там переуступка с ремонтом.

Если бы. Это в недостроенном доме.
А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят?
Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?


Как я уже говорил день или два назад, итишники столько не зарабатывают чтобы покупать двушки по 150тыс. Как в небо пальцем тогда попал. Хотя я имел ввиду 150тыс это сданное и уже с ремонтом.

Просто Файна тайн это для многих лучшее что есть на рынке Киева.
Честно говоря и мне этот комплекс нравится. Он хорош
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:32

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Если бы. Это в недостроенном доме.

А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят?
Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?

Для меня сегодня это загадка великая есть. Я не понимаю кто это покупает по таким ценам и кто, например, покупает Республику по 2куе. Откуда у людей так стремительно такие немалые бабосы нарисовались - I have no idea.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пару дней назад вернулся из долгой поездки и вместе с приятелем из Кремниевой долины пошел гулять по Киеву. Прошли от Родины-Мать до Владимирской горки, остановились на Арсенальной площади, где дети играли в новом фонтане, потом возле Арки и на мосту с видом на Днепр. Смотрели на людей, выпили кофе в ларьке, никуда не торопились.

Пешеходный маршрут вдоль всех центральных достопримечательностей, красивые виды, зеленые парки, главное — город очень живой. Всюду люди. Много молодежи, музыканты, туристы, художники, куча влюбленных пар, семей с собаками, компаний друзей, пока меня не было кажется открыли еще с десяток ресторанов. Чувствуется как много энергии, движения и жизни. Киев очень живой!

В какой-то момент мой знакомый говорит: Слава, как же вам повезло! Вы живете в таком красивом городе и у него все только начинается!

В это же время мимо проходит пара и обсуджает как все плохо, одна из ступеней на лестнице качается, людей толпы и из-за них грязь, вообще все ужас и разруха.

Такие разные комментарии! Тут я как никогда осознал, что мы привыкли жаловаться. Мы не привыкли хвалить. У нас для самих себя и тем более для других — все плохо!

Но нет! НЕТ, у нас не плохо! Всегда может быть лучше! Но у нас не плохо, у нас есть возможность, силы и желание влиять на свою судьбу, на наши города и на нашу страну!

Очень хочется, чтобы украинцы развивали в себе умение замечать хорошее и говорить о хорошем, хвалить себя, украинские города, бизнесы, таланты, свою страну. А если есть что-то очень хорошее — не зазорно даже этим восхититься))

У нас и вправду все только начинается!

Владислав Чечеткин

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:45

  Voistov написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Если бы. Это в недостроенном доме.
А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят?
Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?


Как я уже говорил день или два назад, итишники столько не зарабатывают чтобы покупать двушки по 150тыс. Как в небо пальцем тогда попал. Хотя я имел ввиду 150тыс это сданное и уже с ремонтом.

Просто Файна тайн это для многих лучшее что есть на рынке Киева.
Честно говоря и мне этот комплекс нравится. Он хорош

Как там, придомовая не пустырь?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья?
Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:51

  Вадим Жураковский написав:А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья?
Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.

Рабочей для Украины формулы не встречал.
Faceless
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