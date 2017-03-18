Додано: Пон 11 жов, 2021 14:43

Пару дней назад вернулся из долгой поездки и вместе с приятелем из Кремниевой долины пошел гулять по Киеву. Прошли от Родины-Мать до Владимирской горки, остановились на Арсенальной площади, где дети играли в новом фонтане, потом возле Арки и на мосту с видом на Днепр. Смотрели на людей, выпили кофе в ларьке, никуда не торопились.Пешеходный маршрут вдоль всех центральных достопримечательностей, красивые виды, зеленые парки, главное — город очень живой. Всюду люди. Много молодежи, музыканты, туристы, художники, куча влюбленных пар, семей с собаками, компаний друзей, пока меня не было кажется открыли еще с десяток ресторанов. Чувствуется как много энергии, движения и жизни. Киев очень живой!В какой-то момент мой знакомый говорит: Слава, как же вам повезло! Вы живете в таком красивом городе и у него все только начинается!В это же время мимо проходит пара и обсуджает как все плохо, одна из ступеней на лестнице качается, людей толпы и из-за них грязь, вообще все ужас и разруха.Такие разные комментарии! Тут я как никогда осознал, что мы привыкли жаловаться. Мы не привыкли хвалить. У нас для самих себя и тем более для других — все плохо!Но нет! НЕТ, у нас не плохо! Всегда может быть лучше! Но у нас не плохо, у нас есть возможность, силы и желание влиять на свою судьбу, на наши города и на нашу страну!Очень хочется, чтобы украинцы развивали в себе умение замечать хорошее и говорить о хорошем, хвалить себя, украинские города, бизнесы, таланты, свою страну. А если есть что-то очень хорошее — не зазорно даже этим восхититься))У нас и вправду все только начинается!Владислав Чечеткин