Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вадим Жураковский написав:А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья? Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.
Мало у кого теперь сходится. Я привык, что 2куе за метр - это что-то очень хорошее в центре, в высокой степени готовности или готовое. А теперь мне предлагают недостроенное за Кольцевой. Я привык что комфорт во вменяемой локации в пределах 1куе и это цены МХЗ, от которых нам предстояло парапланировать. А теперь оно от 1.6-1.8 стартует. Я, пока, к новым ценам привыкнуть не могу. Я топил за то, чтобы не упало, а не за то, чтобы ценики удвоились за 2 года.
Вадим Жураковский написав:А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья? Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.
В мене є власна формула для покупки кавалірок КРЖН в пішій доступності ШРТ, але її не відкрию.
барабашов написав:Если бы. Это в недостроенном доме. А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят? Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?
Как я уже говорил день или два назад, итишники столько не зарабатывают чтобы покупать двушки по 150тыс. Как в небо пальцем тогда попал. Хотя я имел ввиду 150тыс это сданное и уже с ремонтом.
Просто Файна тайн это для многих лучшее что есть на рынке Киева. Честно говоря и мне этот комплекс нравится. Он хорош
Как там, придомовая не пустырь?[/quote]
Нет. Не пустырь. Совсем не пустырь. По первой я гнал думая, что это фотошоп нарисованный. Но похоже просто приукрашенные отфотошопленные фотографии. А по тому, что я вижу даже не пофотошпленному, не плохо, хорошо. Бледная тень районов Стокгольма, но хотя бы тень. Там бы я хотел жить. Конечно же при случае нужно там побывать заценить. Фото и описание это одно, самому посмотреть - другое.
Voistov написав:Как я уже говорил день или два назад, итишники столько не зарабатывают чтобы покупать двушки по 150тыс. Как в небо пальцем тогда попал. Хотя я имел ввиду 150тыс это сданное и уже с ремонтом.
Просто Файна тайн это для многих лучшее что есть на рынке Киева. Честно говоря и мне этот комплекс нравится. Он хорош
Как там, придомовая не пустырь?
Нет. Не пустырь. Совсем не пустырь. По первой я гнал думая, что это фотошоп нарисованный. Но похоже просто приукрашенные отфотошопленные фотографии. А по тому, что я вижу даже не пофотошпленному, не плохо, хорошо. Бледная тень районов Стокгольма, но хотя бы тень. Там бы я хотел жить. Конечно же при случае нужно там побывать заценить. Фото и описание это одно, самому посмотреть - другое.
Faceless написав:у нас, конечно, далеко не равномерно (и это, с моей точки зрения, нехорошо), но и далеко не 90% в столице. Все таки крупнейшие города не настолько глобально отстают от Киева - в первую очередь Харьков, Одесса, Львов, Днепр