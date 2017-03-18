Додано: Пон 11 жов, 2021 15:05

Вадим Жураковский написав: А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья?

Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится. А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья?Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.

Мало у кого теперь сходится. Я привык, что 2куе за метр - это что-то очень хорошее в центре, в высокой степени готовности или готовое. А теперь мне предлагают недостроенное за Кольцевой. Я привык что комфорт во вменяемой локации в пределах 1куе и это цены МХЗ, от которых нам предстояло парапланировать. А теперь оно от 1.6-1.8 стартует. Я, пока, к новым ценам привыкнуть не могу. Я топил за то, чтобы не упало, а не за то, чтобы ценики удвоились за 2 года.