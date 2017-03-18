RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8697869886998700>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 99
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:05

  Вадим Жураковский написав:А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья?
Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.

Мало у кого теперь сходится. Я привык, что 2куе за метр - это что-то очень хорошее в центре, в высокой степени готовности или готовое. А теперь мне предлагают недостроенное за Кольцевой. Я привык что комфорт во вменяемой локации в пределах 1куе и это цены МХЗ, от которых нам предстояло парапланировать. А теперь оно от 1.6-1.8 стартует. Я, пока, к новым ценам привыкнуть не могу. Я топил за то, чтобы не упало, а не за то, чтобы ценики удвоились за 2 года.
airmax78
 
Повідомлень: 39728
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:18

  Вадим Жураковский написав:А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья?
Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.

В мене є власна формула для покупки кавалірок КРЖН в пішій доступності ШРТ, але її не відкрию.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26148
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:32

  Faceless написав:
  Voistov написав:
  барабашов написав:Если бы. Это в недостроенном доме.
А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят?
Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?


Как я уже говорил день или два назад, итишники столько не зарабатывают чтобы покупать двушки по 150тыс. Как в небо пальцем тогда попал. Хотя я имел ввиду 150тыс это сданное и уже с ремонтом.

Просто Файна тайн это для многих лучшее что есть на рынке Киева.
Честно говоря и мне этот комплекс нравится. Он хорош

Как там, придомовая не пустырь?[/quote]

Нет. Не пустырь. Совсем не пустырь.
По первой я гнал думая, что это фотошоп нарисованный.
Но похоже просто приукрашенные отфотошопленные фотографии.
А по тому, что я вижу даже не пофотошпленному, не плохо, хорошо.
Бледная тень районов Стокгольма, но хотя бы тень.
Там бы я хотел жить.
Конечно же при случае нужно там побывать заценить.
Фото и описание это одно, самому посмотреть - другое.
Voistov
 
Повідомлень: 137
З нами з: 15.02.21
Подякував: 32 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:33

flyman Флай, да все отлично помнят твою формулу: в пределах 1 хфонда.
airmax78
 
Повідомлень: 39728
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9952
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Voistov написав:
  Faceless написав:
  Voistov написав:Как я уже говорил день или два назад, итишники столько не зарабатывают чтобы покупать двушки по 150тыс. Как в небо пальцем тогда попал. Хотя я имел ввиду 150тыс это сданное и уже с ремонтом.

Просто Файна тайн это для многих лучшее что есть на рынке Киева.
Честно говоря и мне этот комплекс нравится. Он хорош

Как там, придомовая не пустырь?


Нет. Не пустырь. Совсем не пустырь.
По первой я гнал думая, что это фотошоп нарисованный.
Но похоже просто приукрашенные отфотошопленные фотографии.
А по тому, что я вижу даже не пофотошпленному, не плохо, хорошо.
Бледная тень районов Стокгольма, но хотя бы тень.
Там бы я хотел жить.
Конечно же при случае нужно там побывать заценить.
Фото и описание это одно, самому посмотреть - другое.
Ну надо глянуть, уже аж любопытно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30139
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 7269 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:41

  airmax78 написав:flyman Флай, да все отлично помнят твою формулу: в пределах 1 хфонда.

скоро Фонд Х2, а потім Х3 під початкових 200К
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26148
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:flyman Флай, да все отлично помнят твою формулу: в пределах 1 хфонда.

скоро Фонд Х2, а потім Х3 під початкових 200К
Бо обіцяли підняти фонд до 600кгрн
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30139
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 7269 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:45

  Faceless написав:
flyman написав:
  airmax78 написав:flyman Флай, да все отлично помнят твою формулу: в пределах 1 хфонда.

скоро Фонд Х2, а потім Х3 під початкових 200К
Бо обіцяли підняти фонд до 600кгрн

кавалірки ввжух, в космас!!!!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26148
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:55

  Faceless написав:у нас, конечно, далеко не равномерно (и это, с моей точки зрения, нехорошо), но и далеко не 90% в столице. Все таки крупнейшие города не настолько глобально отстают от Киева - в первую очередь Харьков, Одесса, Львов, Днепр

По зарплате дворников может и не остают.
Днепр
https://bank.gov.ua/files/Regional_rozr ... rovsk.xlsx
Одесса
https://bank.gov.ua/files/Regional_rozriz/15_Odesa.xlsx
Харьков
https://bank.gov.ua/files/Regional_rozr ... arkiv.xlsx
Киев
https://bank.gov.ua/files/Regional_rozriz/26_Kyiv.xlsx

смотреть столбец
"% до загального підсумку по Україні"
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8840
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 2299 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8697869886998700>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dinozavrik і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
704 350105
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2153, 2154, 2155
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21542 3953058
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 16:13
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49974
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2227)
11.10.2021 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.