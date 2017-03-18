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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 жов, 2021 15:59
rjkz написав: sequence написав: remark написав:
..
А почему в холодине, нет денег на обогрев?
нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))
В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10
Ну и чувак греется себе вискарем.
Наблюдение.
Лет эдак 5-7-8 назад ЖК Чайка был мегапопулярным среди инвесторов.
В том числе тут на ветке были загонялы (сейчас не вспомню кто, но были).
Потом все распродалось, ЖК уже не модный, а теперь еще и холодный.
И про него никто ни словом не вспоминает. Почему тут обсусоливаются только те ЖК, в которых пока еще продает застройщик?
"Саупадения? Не думаю"(с)
Лет 5 назад супер-локацией тут считалась Демеевка-Голосеево. ПОХ тоже сильно нахваливали (молодёжь, движ, всё есть 24/7), особенно ул. Ахматовой.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:49
Рыба-сом Лет 8 назад. До начала застройки Лыбедской. Что неудивительно, т.к. на Демеевке было сразу два модных комплекса тех лет: Голосуха и Парк Авеню. И больше по всему Киеву за вменяемые деньги ничего не было.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:50
airmax78 написав: барабашов написав: airmax78 написав:
Если бы. Это в недостроенном доме.
А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят?
Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?
Для меня сегодня это загадка великая есть. Я не понимаю кто это покупает по таким ценам и кто, например, покупает Республику по 2куе. Откуда у людей так стремительно такие немалые бабосы нарисовались - I have no idea.
а ведь как все начиналось, с ПА900...
кстати один мелкий застройщик в прицентралье, широко известный в узких кругах), начал продавать кладовки в паркинге...ПА1100-1200 за м2
при этом паркоместа которые продавали зимой/весной/в начале лета ПАот13куе с июля продавать перестали, в ОП говорят с весны...такэ...
наверное застройщик как "социально ответственный" увидел графики зРадио и решил помочь инвесторам не попасть на деньги)
короче парапланируем по расписанию...
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:52
Вадим Жураковский написав:
А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья?
Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.
месячная выплата по кредиту не более 30% семейного месячного дохода
все просто)
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 11 жов, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:56
airmax78 написав:Рыба-сом
Лет 8 назад. До начала застройки Лыбедской. Что неудивительно, т.к. на Демеевке было сразу два модных комплекса тех лет: Голосуха и Парк Авеню. И больше по всему Киеву за вменяемые деньги ничего не было.
Ну-ну, я восемь лет назад форум только краем глаза смотрел, а уже когда в конце 2016 зарегистрировался, мне лично Первый (тогдашний) доказывал, что Голосеевский лес у него через дорогу - это самый жЫр, по проспекту прямо в центр и вообще локация супер.
Да и Вы сами до последнего (т.е. до продажи) нахваливали ЖК Голосеевский и окрестности
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:55
Рыба-сом написав: airmax78 написав:Рыба-сом
Лет 8 назад. До начала застройки Лыбедской. Что неудивительно, т.к. на Демеевке было сразу два модных комплекса тех лет: Голосуха и Парк Авеню. И больше по всему Киеву за вменяемые деньги ничего не было.
Ну-ну, я восемь лет назад форум только краем глаза смотрел, а уже когда в конце 2016 зарегистрировался, мне лично Первый (тогдашний) доказывал, что Голосеевский лес у него через дорогу - это самый жЫр, по проспекту прямо в центр и вообще локация супер.
Да и Вы сами до последнего (т.е. до продажи) нахваливали ЖК Голосеевский и окрестности
После того как началась застройка Лыбедской - Демеевская даунгрейднулась, я очень расстроился и больше ее не пиарил.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:10
kingkongovets написав:
чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
Красиво. Чем-то напоминает Чикаго.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:27
kingkongovets написав:
чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
С 3 фоткалось,если к земле,то видно новых 20 тонн песочка на прошлой неделе засыпано на закрытой детской площадке 1 дома.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:43
Libo написав: kingkongovets написав:
чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
Красиво. Чем-то напоминает Чикаго.
Что это за докация?
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:44
kingkongovets написав:
чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
Это прекрасно, просто прекрасно. Какие там Файны, никоновы и республики. Зачем заморачиваться если людям и так нравится. Сегодня был на заправке Вога возле Севена. Народ с собаками облюбовал газон Вога, походу больше негде.
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