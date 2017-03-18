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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8698869987008701>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 99
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:59

  rjkz написав:
  sequence написав:
  remark написав:..
А почему в холодине, нет денег на обогрев?

нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))
В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10
Ну и чувак греется себе вискарем.


Наблюдение.
Лет эдак 5-7-8 назад ЖК Чайка был мегапопулярным среди инвесторов.
В том числе тут на ветке были загонялы (сейчас не вспомню кто, но были).
Потом все распродалось, ЖК уже не модный, а теперь еще и холодный.
И про него никто ни словом не вспоминает. Почему тут обсусоливаются только те ЖК, в которых пока еще продает застройщик?
"Саупадения? Не думаю"(с)

Лет 5 назад супер-локацией тут считалась Демеевка-Голосеево. ПОХ тоже сильно нахваливали (молодёжь, движ, всё есть 24/7), особенно ул. Ахматовой.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:49

Рыба-сом Лет 8 назад. До начала застройки Лыбедской. Что неудивительно, т.к. на Демеевке было сразу два модных комплекса тех лет: Голосуха и Парк Авеню. И больше по всему Киеву за вменяемые деньги ничего не было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:50

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Если бы. Это в недостроенном доме.

А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят?
Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?

Для меня сегодня это загадка великая есть. Я не понимаю кто это покупает по таким ценам и кто, например, покупает Республику по 2куе. Откуда у людей так стремительно такие немалые бабосы нарисовались - I have no idea.

а ведь как все начиналось, с ПА900...
кстати один мелкий застройщик в прицентралье, широко известный в узких кругах), начал продавать кладовки в паркинге...ПА1100-1200 за м2
при этом паркоместа которые продавали зимой/весной/в начале лета ПАот13куе с июля продавать перестали, в ОП говорят с весны...такэ...
наверное застройщик как "социально ответственный" увидел графики зРадио и решил помочь инвесторам не попасть на деньги)
короче парапланируем по расписанию...
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:52

  Вадим Жураковский написав:А есть не гласное правило (формула) для оценки бюджета на покупку жилья?
Например, как для автомобиля, где автомобиль рекомендуется покупать за бюджет не более 12-ти твоих заработных плат. Просто смотрю на цены квартир и что-то у меня дебет с кредитом не сходится.

месячная выплата по кредиту не более 30% семейного месячного дохода
все просто)
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 11 жов, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:56

  airmax78 написав:Рыба-сом Лет 8 назад. До начала застройки Лыбедской. Что неудивительно, т.к. на Демеевке было сразу два модных комплекса тех лет: Голосуха и Парк Авеню. И больше по всему Киеву за вменяемые деньги ничего не было.

Ну-ну, я восемь лет назад форум только краем глаза смотрел, а уже когда в конце 2016 зарегистрировался, мне лично Первый (тогдашний) доказывал, что Голосеевский лес у него через дорогу - это самый жЫр, по проспекту прямо в центр и вообще локация супер.
Да и Вы сами до последнего (т.е. до продажи) нахваливали ЖК Голосеевский и окрестности ;)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:55

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Рыба-сом Лет 8 назад. До начала застройки Лыбедской. Что неудивительно, т.к. на Демеевке было сразу два модных комплекса тех лет: Голосуха и Парк Авеню. И больше по всему Киеву за вменяемые деньги ничего не было.

Ну-ну, я восемь лет назад форум только краем глаза смотрел, а уже когда в конце 2016 зарегистрировался, мне лично Первый (тогдашний) доказывал, что Голосеевский лес у него через дорогу - это самый жЫр, по проспекту прямо в центр и вообще локация супер.
Да и Вы сами до последнего (т.е. до продажи) нахваливали ЖК Голосеевский и окрестности ;)

После того как началась застройка Лыбедской - Демеевская даунгрейднулась, я очень расстроился и больше ее не пиарил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:10

  kingkongovets написав:чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
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Красиво. Чем-то напоминает Чикаго. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:27

  kingkongovets написав:чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
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С 3 фоткалось,если к земле,то видно новых 20 тонн песочка на прошлой неделе засыпано на закрытой детской площадке 1 дома.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:43

  Libo написав:
  kingkongovets написав:чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
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Красиво. Чем-то напоминает Чикаго. :?

Что это за докация?
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:44

  kingkongovets написав:чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
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Это прекрасно, просто прекрасно. Какие там Файны, никоновы и республики. Зачем заморачиваться если людям и так нравится. Сегодня был на заправке Вога возле Севена. Народ с собаками облюбовал газон Вога, походу больше негде.
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