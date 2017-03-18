rjkz написав:

sequence написав: remark написав: ..

А почему в холодине, нет денег на обогрев? ..А почему в холодине, нет денег на обогрев?

нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))

В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10

Ну и чувак греется себе вискарем. нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10Ну и чувак греется себе вискарем.

Наблюдение.Лет эдак 5-7-8 назад ЖК Чайка был мегапопулярным среди инвесторов.В том числе тут на ветке были загонялы (сейчас не вспомню кто, но были).Потом все распродалось, ЖК уже не модный, а теперь еще и холодный.И про него никто ни словом не вспоминает. Почему тут обсусоливаются только те ЖК, в которых пока еще продает застройщик?"Саупадения? Не думаю"(с)