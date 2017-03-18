RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8698869987008701

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 99
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9954
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:04

  kingkongovets написав:обвал?



Зображення

А в чем проблема что его не могут сдать?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6902
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:06

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Таки надо было слушать практиков, а не на графики дрочь-дрочь. Кто слушал практиков - отпраздновал новоселье в подорожавшей квартирке. Кто ждал глубокой коррекции - сидит с изрядно девальвировавшим кэшем.



Я не совсем понял прикола - НОВОСЕЛЬЕ в ПОДОРОжАВШЕЙ квартирке.
Если-бы квартирка была ПОДЕШЕВЕВШЕЙ, то новоселье не празднуют?
Одевают траур?

Когда квартира дешевеет, вкладывать в ее ремонт деньги, лично для меня - психологически очень сложно. Праздник со слезами на глазах.


Странная позиция.
Вы в ней жить собираетесь или продавать?
Стесняюсь спросить, вы пульты ДУ от ТВ,кондеев и тд в кульйочки заворачиваете, чтобы они не дешевели?
"Тяжелое наследие царского режима"(с)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12255
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6253 раз.
Подякували: 3262 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:А в чем проблема что его не могут сдать?


а вы посмотрите на него повнимательнее - ничего не смущает?
подсказка - попытайтесь определить, сколько было этажей в изначальном проекте
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9954
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:08

  Investor_K написав:А в чем проблема что его не могут сдать?

Верхушку снять обратно надо,перерос)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6221
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Походу верхушку и продают
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6902
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бинго
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6221
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:12

  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі.
Бачу на минулому тижні дуже боліло…
Одному почергово боліло то з власної 100 метрової квартири, то з офісного центру в біг сіті (впевнений що і далі буде страждати, продати виїхати з біг сіті відмовляється), другому боліло з десятка власних панельок АППС люкс вартістю як у ньюйорку, але не заважало пити останню кров з орендарів…

Як приклад що не можна жити в великому місті знайшли дурова, який живе Дубаї (мабудь хутор в лісах Сибіру).
Цікаво, які циркові номери виконають на цьому тижні?


Как приятно, что ты в 8.00, огурцом уже на работе.
Нарукавнички одел, наляпал текст, чтоб начальству отметиться.
Ну и про меня вспомнил.
"Как мило" (с).
:mrgreen:
ЗЫ: неделю назад мой подобный пост модераторы удалили.
Может как-то на причину таких постов повлияете?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12255
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6253 раз.
Подякували: 3262 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:14

  hume написав:
  kingkongovets написав:чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
[/img]

Это прекрасно, просто прекрасно. Какие там Файны, никоновы и республики. Зачем заморачиваться если людям и так нравится. Сегодня был на заправке Вога возле Севена. Народ с собаками облюбовал газон Вога, походу больше негде.

Собаководи з собачками, як завжди, закакують газони???
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22350
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 2326 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8698869987008701
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
704 350131
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2153, 2154, 2155
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21542 3953171
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 16:13
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49977
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99219)
11.10.2021 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.