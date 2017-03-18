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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 жов, 2021 20:02
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Додано: Пон 11 жов, 2021 20:06
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Таки надо было слушать практиков, а не на графики дрочь-дрочь. Кто слушал практиков - отпраздновал новоселье в подорожавшей квартирке. Кто ждал глубокой коррекции - сидит с изрядно девальвировавшим кэшем.
Я не совсем понял прикола - НОВОСЕЛЬЕ в ПОДОРОжАВШЕЙ квартирке.
Если-бы квартирка была ПОДЕШЕВЕВШЕЙ, то новоселье не празднуют?
Одевают траур?
Когда квартира дешевеет, вкладывать в ее ремонт деньги, лично для меня - психологически очень сложно. Праздник со слезами на глазах.
Странная позиция.
Вы в ней жить собираетесь или продавать?
Стесняюсь спросить, вы пульты ДУ от ТВ,кондеев и тд в кульйочки заворачиваете, чтобы они не дешевели?
"Тяжелое наследие царского режима"(с)
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Додано: Пон 11 жов, 2021 20:08
Investor_K написав:А в чем проблема что его не могут сдать?
а вы посмотрите на него повнимательнее - ничего не смущает?
подсказка - попытайтесь определить, сколько было этажей в изначальном проекте
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Додано: Пон 11 жов, 2021 20:08
Investor_K написав:
А в чем проблема что его не могут сдать?
Верхушку снять обратно надо,перерос)
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Додано: Пон 11 жов, 2021 20:09
Походу верхушку и продают
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Додано: Пон 11 жов, 2021 20:10
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Додано: Пон 11 жов, 2021 20:12
Первый написав:
Всіх з новим тижнем болі.
Бачу на минулому тижні дуже боліло…
Одному почергово боліло то з власної 100 метрової квартири, то з офісного центру в біг сіті (впевнений що і далі буде страждати, продати виїхати з біг сіті відмовляється), другому боліло з десятка власних панельок АППС люкс вартістю як у ньюйорку, але не заважало пити останню кров з орендарів…
Як приклад що не можна жити в великому місті знайшли дурова, який живе Дубаї (мабудь хутор в лісах Сибіру).
Цікаво, які циркові номери виконають на цьому тижні?
Как приятно, что ты в 8.00, огурцом уже на работе.
Нарукавнички одел, наляпал текст, чтоб начальству отметиться.
Ну и про меня вспомнил.
"Как мило" (с).
ЗЫ: неделю назад мой подобный пост модераторы удалили.
Может как-то на причину таких постов повлияете?
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Додано: Пон 11 жов, 2021 20:14
hume написав: kingkongovets написав:
чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
[/img]
Это прекрасно, просто прекрасно. Какие там Файны, никоновы и республики. Зачем заморачиваться если людям и так нравится. Сегодня был на заправке Вога возле Севена. Народ с собаками облюбовал газон Вога, походу больше негде.
Собаководи з собачками, як завжди, закакують газони???
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