Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Многие люди живут не привязываясь ни конкретному месту ни к недвижимости ни к машине. И не имеют ни сотни миллионов ни даже одного миллиона.
зато у них есть пиджаки и всегда рядом женщина. или єто не про бомжей?
Я уже как-то рассказывал о знакомой, которая после окончания киевского ВУЗа, получила работу в парижском офисе украинской авиакомпании, со временем встретила будущего мужа, родила ребенка, переехали в Лондон, родила еще одного ребенка, переехали в Милан, родила двойню, переезали в Детройт...нет, никого не рожала, переехали в Южную Америку. Пока там. Да, бомжи.))) Да, забыл упомянуть, муж - топ Фиата. СОбственно перевод в Детройт случился после покупки Фиатом ДжМ. Есть знакомая (правда квартира наследственная у нее все таки есть), которая посетила около 40% стран мира. Такая сама себе ОрелИрешка. Вообще трудно себе представить бомжа, тратящего тысячи долларов на перелеты.
Faceless написав:Скажите, что там переуступка с ремонтом.
Если бы. Это в недостроенном доме.
А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят? Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?
Это не важно, главное - это вовремя успеть перепродать арбуз летящий с крыши небоскреба пока он не коснулся асфальта. Ну и байка про апельсины "Ты что их кушаешь? Их не кушать, их продавать надо!"
барабашов написав:А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят? Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?
Это не важно, главное - это вовремя успеть перепродать арбуз летящий с крыши небоскреба пока он не коснулся асфальта. Ну и байка про апельсины "Ты что их кушаешь? Их не кушать, их продавать надо!"
кавун уже долітає на параплані, із сусідньої теми закордонних інвестицій:
RTC12 написав:
akurt написав:Инвесторы в зарубежную недвижимость, которые никогда в жизни не инвестировали в зарубежную недвижимость…
"Catastrophic" Property Sales В Китае началась катастрофическая распродажа недвижимости. 90 млн. свободных квартир могут быть выброшены на продажу в самое ближайшее время. Продажи квартир от строительных фирм уже упали на 35%...
Что касается Турции, то там продажи падают уже 3-й мес. При курсе 9 и выше, рост инфляции неизбежен. Количество обедневших турок увеличится еще больше и им будет уже не до покупки недвиги. Более того, им уже будет нечем платить за взятую ранее ипотеку... Там назревает второй Китай, с падением ихней бетонной пирамиды Понци...