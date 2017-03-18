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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8699870087018702

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 99
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:55

  trololo написав:
  rjkz написав:Многие люди живут не привязываясь ни конкретному месту ни к недвижимости ни к машине. И не имеют ни сотни миллионов ни даже одного миллиона.


зато у них есть пиджаки и всегда рядом женщина. или єто не про бомжей?


Я уже как-то рассказывал о знакомой, которая после окончания киевского ВУЗа, получила работу в парижском офисе украинской авиакомпании, со временем встретила будущего мужа, родила ребенка, переехали в Лондон, родила еще одного ребенка, переехали в Милан, родила двойню, переезали в Детройт...нет, никого не рожала, переехали в Южную Америку. Пока там.
Да, бомжи.)))
Да, забыл упомянуть, муж - топ Фиата. СОбственно перевод в Детройт случился после покупки Фиатом ДжМ.
Есть знакомая (правда квартира наследственная у нее все таки есть), которая посетила около 40% стран мира. Такая сама себе ОрелИрешка.
Вообще трудно себе представить бомжа, тратящего тысячи долларов на перелеты.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:01

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Скажите, что там переуступка с ремонтом.

Если бы. Это в недостроенном доме.

А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят?
Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?


Это не важно, главное - это вовремя успеть перепродать арбуз летящий с крыши небоскреба пока он не коснулся асфальта.
Ну и байка про апельсины "Ты что их кушаешь? Их не кушать, их продавать надо!"
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:24

  kingkongovets написав:чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
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ЖК Храмовий, Зарічна 45
Совсем по соседству
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:26

  rjkz написав:
  барабашов написав:А идиоты покупающие недострой по такой цене в том месте это элитные и особо умные айтишники или собственники коллцентров что бабло с карт тырят?
Кому они потом хотя бы по 4куе метр с ремонтом перепродадут на этих Нивках?


Это не важно, главное - это вовремя успеть перепродать арбуз летящий с крыши небоскреба пока он не коснулся асфальта.
Ну и байка про апельсины "Ты что их кушаешь? Их не кушать, их продавать надо!"


кавун уже долітає на параплані, із сусідньої теми закордонних інвестицій:
  RTC12 написав:
  akurt написав:Инвесторы в зарубежную недвижимость, которые никогда в жизни не инвестировали в зарубежную недвижимость…

"Catastrophic" Property Sales
В Китае началась катастрофическая распродажа недвижимости.
90 млн. свободных квартир могут быть выброшены на продажу
в самое ближайшее время.
Продажи квартир от строительных фирм уже упали на 35%...

Что касается Турции, то там продажи падают уже 3-й мес.
При курсе 9 и выше, рост инфляции неизбежен.
Количество обедневших турок увеличится еще больше и им будет уже
не до покупки недвиги.
Более того, им уже будет нечем платить за взятую ранее ипотеку...
Там назревает второй Китай, с падением ихней бетонной пирамиды Понци...

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  #<1 ... 8699870087018702
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