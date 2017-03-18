Первый написав:rjkz написав:Первый написав:Всіх з новим тижнем болі.
Бачу на минулому тижні дуже боліло…
Одному почергово боліло то з власної 100 метрової квартири, то з офісного центру в біг сіті (впевнений що і далі буде страждати, продати виїхати з біг сіті відмовляється), другому боліло з десятка власних панельок АППС люкс вартістю як у ньюйорку, але не заважало пити останню кров з орендарів…
Як приклад що не можна жити в великому місті знайшли дурова, який живе Дубаї (мабудь хутор в лісах Сибіру).
Цікаво, які циркові номери виконають на цьому тижні?
Как приятно, что ты в 8.00, огурцом уже на работе.
Нарукавнички одел, наляпал текст, чтоб начальству отметиться.
Ну и про меня вспомнил.
"Как мило" (с).
ЗЫ: неделю назад мой подобный пост модераторы удалили.
Может как-то на причину таких постов повлияете?
А що Я не правильно написав?
Все так і є.
Старий вже. Не спиться зранку. Хоч ОП з 10.00 працює, проте намагаюся раніше прийти - чашки помити, обгортки від цукерок позбирати…
Адже з десятої в ОП прийде половина читачів цього форуму, яким впаримо по нью-йоркським цінам кращі квартири в будинках АППС люкс. Скажи, мрія, а не робота:-)
Та не кажи, кума.
Можна ще ганчіркою пройтися по клаві начОП щоб прогіб був зарахований.