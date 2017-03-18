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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8700870187028703

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 01:01

  Первый написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі.
Бачу на минулому тижні дуже боліло…
Одному почергово боліло то з власної 100 метрової квартири, то з офісного центру в біг сіті (впевнений що і далі буде страждати, продати виїхати з біг сіті відмовляється), другому боліло з десятка власних панельок АППС люкс вартістю як у ньюйорку, але не заважало пити останню кров з орендарів…

Як приклад що не можна жити в великому місті знайшли дурова, який живе Дубаї (мабудь хутор в лісах Сибіру).
Цікаво, які циркові номери виконають на цьому тижні?


Как приятно, что ты в 8.00, огурцом уже на работе.
Нарукавнички одел, наляпал текст, чтоб начальству отметиться.
Ну и про меня вспомнил.
"Как мило" (с).
:mrgreen:
ЗЫ: неделю назад мой подобный пост модераторы удалили.
Может как-то на причину таких постов повлияете?


А що Я не правильно написав?
Все так і є.

Старий вже. Не спиться зранку. Хоч ОП з 10.00 працює, проте намагаюся раніше прийти - чашки помити, обгортки від цукерок позбирати…

Адже з десятої в ОП прийде половина читачів цього форуму, яким впаримо по нью-йоркським цінам кращі квартири в будинках АППС люкс. Скажи, мрія, а не робота:-)


Та не кажи, кума.
Можна ще ганчіркою пройтися по клаві начОП щоб прогіб був зарахований.
:mrgreen:
rjkz
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