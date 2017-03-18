Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Всіх з новим тижнем болі. Бачу на минулому тижні дуже боліло… Одному почергово боліло то з власної 100 метрової квартири, то з офісного центру в біг сіті (впевнений що і далі буде страждати, продати виїхати з біг сіті відмовляється), другому боліло з десятка власних панельок АППС люкс вартістю як у ньюйорку, але не заважало пити останню кров з орендарів…
Як приклад що не можна жити в великому місті знайшли дурова, який живе Дубаї (мабудь хутор в лісах Сибіру). Цікаво, які циркові номери виконають на цьому тижні?
Как приятно, что ты в 8.00, огурцом уже на работе. Нарукавнички одел, наляпал текст, чтоб начальству отметиться. Ну и про меня вспомнил. "Как мило" (с).
ЗЫ: неделю назад мой подобный пост модераторы удалили. Может как-то на причину таких постов повлияете?
А що Я не правильно написав? Все так і є.
Старий вже. Не спиться зранку. Хоч ОП з 10.00 працює, проте намагаюся раніше прийти - чашки помити, обгортки від цукерок позбирати…
Адже з десятої в ОП прийде половина читачів цього форуму, яким впаримо по нью-йоркським цінам кращі квартири в будинках АППС люкс. Скажи, мрія, а не робота:-)
Та не кажи, кума. Можна ще ганчіркою пройтися по клаві начОП щоб прогіб був зарахований.
Та не кажи, кума. Можна ще ганчіркою пройтися по клаві начОП щоб прогіб був зарахований.
Купив свіжу замшеву ганчірку і з дезинфектором протер клаву фахівця служби гостинності. До клави начальника ОП мене ще не підпускають:-( Вчора всім ОП читали новини від зРадіо про Китай. Потім ще раз читали.. подивилися що у нас залишилося 2 не продані квартири…. Роздали працівникам валідол. Під його дією сьогодні мені приснилося що в Китаї не продано 90 млн квартир, в основному в сільській місцевості, проте китайці не читають зРадіо і дурова, не слухаються керманича і пхаються у великі міста (неочікувано, правда?).
І догнали ціну на ванбедрум в Шанхаї до 1 млн дол, а в шенжені до 700 тис нікому не потрібних..
Просто один в один як і нас, у нас же квартири по ціні ньйорка:-)
Район Золотых Ворот в Киеве занял 16 место в рейтинге лучших районов мира по версии британского журнала "Time Out". Издание опубликовало список 49 лучших районов мира, где отметило улицу Рейтарскую, Ярославов Вал и Гончара, которые "меняются со скоростью метеорита".
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Основные категории, которые учитывают в рейтинге: еда, напитки, ночная жизнь, культура, дух общности, стабильность. В своих исследованиях журнал руководствовался отзывами 27 000 человек из разных уголков мира.
"Территория вокруг Золотых Ворот переполнена барами, скрытыми кафе, дизайнерскими бутиками и заведениями, которые вызывают ностальгию. Новые открытия, чувство общности с акцентом на сохранение наследия города и нетипичные зеленые зоны, такие как Сквер киевских интеллигентов, – все это делает район Золотых Ворот идеальным местом для знакомства с прогрессивной частью Киева", – говорится в материале.
Та не кажи, кума. Можна ще ганчіркою пройтися по клаві начОП щоб прогіб був зарахований.
Купив свіжу замшеву ганчірку і з дезинфектором протер клаву фахівця служби гостинності. До клави начальника ОП мене ще не підпускають:-( Вчора всім ОП читали новини від зРадіо про Китай. Потім ще раз читали.. подивилися що у нас залишилося 2 не продані квартири…. Роздали працівникам валідол. Під його дією сьогодні мені приснилося що в Китаї не продано 90 млн квартир, в основному в сільській місцевості, проте китайці не читають зРадіо і дурова, не слухаються керманича і пхаються у великі міста (неочікувано, правда?).
І догнали ціну на ванбедрум в Шанхаї до 1 млн дол, а в шенжені до 700 тис нікому не потрібних..
Просто один в один як і нас, у нас же квартири по ціні ньйорка:-)
Просто утро позитива! 1.Окзывается в вашем оп есть люди, умеющие читать. Это обнадеживает. 2.Иногда карьеру приходится начинать с самых низов, но я верю, что к клаве уборщицы тети Клавы вас допустят уже через недели 2-3. Это будут нелегкие тиждни болю, но вы сможете пройти через это. 3. 2 квартиры осталось - це перемога. Осталось еще вокруг них стены построить и будет все зашибись. 4. По цене НуЁрка у нас только Ылитные АППСы, остальное по цене Цюриха. Это прямо с утра после вчерашних рюмок валидола (или вальдшнепса). Растем! Китайцы будут сносить кварталами небоскребы, все равно все едут в Нью-Вас... в Киев. Это еще Трибеко завещало. 5. Да, вы слышали новость? Гугл таки переносит штаб квартиру в Киев. Им так понравилась концептуальная застройка Киева, что они продали только купленный за 2,5 ярда офис в НЙ и на все эти бабосики будут брать у никонова треху с правильными комнатами в ж0пе Нивок с поставкой в 2032 году. Я им пока студию на венике сдам, чтобы серверы под дождем не мокли. Им удобно,сказали, прямая маршрутка все таки.