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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8700870187028703

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 01:01

  Первый написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі.
Бачу на минулому тижні дуже боліло…
Одному почергово боліло то з власної 100 метрової квартири, то з офісного центру в біг сіті (впевнений що і далі буде страждати, продати виїхати з біг сіті відмовляється), другому боліло з десятка власних панельок АППС люкс вартістю як у ньюйорку, але не заважало пити останню кров з орендарів…

Як приклад що не можна жити в великому місті знайшли дурова, який живе Дубаї (мабудь хутор в лісах Сибіру).
Цікаво, які циркові номери виконають на цьому тижні?


Как приятно, что ты в 8.00, огурцом уже на работе.
Нарукавнички одел, наляпал текст, чтоб начальству отметиться.
Ну и про меня вспомнил.
"Как мило" (с).
:mrgreen:
ЗЫ: неделю назад мой подобный пост модераторы удалили.
Может как-то на причину таких постов повлияете?


А що Я не правильно написав?
Все так і є.

Старий вже. Не спиться зранку. Хоч ОП з 10.00 працює, проте намагаюся раніше прийти - чашки помити, обгортки від цукерок позбирати…

Адже з десятої в ОП прийде половина читачів цього форуму, яким впаримо по нью-йоркським цінам кращі квартири в будинках АППС люкс. Скажи, мрія, а не робота:-)


Та не кажи, кума.
Можна ще ганчіркою пройтися по клаві начОП щоб прогіб був зарахований.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:19

  Libo написав:
  rjkz написав:Вообще трудно себе представить бомжа, тратящего тысячи долларов на перелеты.


До скорой встречи на родной земле. :lol:
g[/youtube]


Лібо, коли ти перестанеш тягти на український форум московитську шансонну попсу та власовський триколірний прапор? Ти палишся, з своєю ФСБшною натурою!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:29

  Frant написав:
  Libo написав:
  rjkz написав:Вообще трудно себе представить бомжа, тратящего тысячи долларов на перелеты.


До скорой встречи на родной земле. :lol:
g[/youtube]


Лібо, коли ти перестанеш тягти на український форум московитську шансонну попсу та власовський триколірний прапор? Ти палишся, з своєю ФСБшною натурою!


Штирлиц шел по Берлину и на него оборачивались все встречные эсэсовцы.
Он не мог понять что его выдает - буденовка с красной звездой или волочащийся сзади парашют.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:50

  rjkz написав:

Та не кажи, кума.
Можна ще ганчіркою пройтися по клаві начОП щоб прогіб був зарахований.
:mrgreen:


Купив свіжу замшеву ганчірку і з дезинфектором протер клаву фахівця служби гостинності. До клави начальника ОП мене ще не підпускають:-(
Вчора всім ОП читали новини від зРадіо про Китай.
Потім ще раз читали.. подивилися що у нас залишилося 2 не продані квартири…. Роздали працівникам валідол. Під його дією сьогодні мені приснилося що в Китаї не продано 90 млн квартир, в основному в сільській місцевості, проте китайці не читають зРадіо і дурова, не слухаються керманича і пхаються у великі міста (неочікувано, правда?).

І догнали ціну на ванбедрум в Шанхаї до 1 млн дол, а в шенжені до 700 тис нікому не потрібних..

Просто один в один як і нас, у нас же квартири по ціні ньйорка:-)
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/all/all/novosti/ra ... yonov-mira

Район Киева попал в двадцатку лучших в мире

Район Золотых Ворот в Киеве занял 16 место в рейтинге лучших районов мира по версии британского журнала "Time Out". Издание опубликовало список 49 лучших районов мира, где отметило улицу Рейтарскую, Ярославов Вал и Гончара, которые "меняются со скоростью метеорита".

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Основные категории, которые учитывают в рейтинге: еда, напитки, ночная жизнь, культура, дух общности, стабильность. В своих исследованиях журнал руководствовался отзывами 27 000 человек из разных уголков мира.

"Территория вокруг Золотых Ворот переполнена барами, скрытыми кафе, дизайнерскими бутиками и заведениями, которые вызывают ностальгию. Новые открытия, чувство общности с акцентом на сохранение наследия города и нетипичные зеленые зоны, такие как Сквер киевских интеллигентов, – все это делает район Золотых Ворот идеальным местом для знакомства с прогрессивной частью Киева", – говорится в материале.

Первая десятка рейтинга
1.Нёрребро, Копенгаген (Дания)
2.Андерсонвилл, Чикаго (США)
3.Чоннам Сам-я, Сеул (Южная Корея)
4.Лейт, Эдинбург (Шотландия, Великобритания)
5.Station District, Вильнюс (Литва)
6.Челси, Нью-Йорк (США)
7.XI Район, Будапешт (Венгрия)
8.Нгор, Дакар (Сенегал)
9.Сайкун, Гонконг
10.Ричмонд, Мельбурн (Австралия)

rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:03

  Libo написав:
  kingkongovets написав:чавдар 1-3
рецепт успеха соблюден, тут есть все, шо надо пиплу и пипл хавает
новые стандарты жилья
Зображення


Красиво. Чем-то напоминает Чикаго. :?

True :mrgreen:
23 shot, 2 killed in overnight gun violence, including 6 wounded in Lawndale shooting

https://www.chicagotribune.com/news/bre ... story.html
Chiraq :mrgreen:

ps. почитай КРЖН новини, також кожен день когось вбивають :(
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:19

  Первый написав:
  rjkz написав:

Та не кажи, кума.
Можна ще ганчіркою пройтися по клаві начОП щоб прогіб був зарахований.
:mrgreen:


Купив свіжу замшеву ганчірку і з дезинфектором протер клаву фахівця служби гостинності. До клави начальника ОП мене ще не підпускають:-(
Вчора всім ОП читали новини від зРадіо про Китай.
Потім ще раз читали.. подивилися що у нас залишилося 2 не продані квартири…. Роздали працівникам валідол. Під його дією сьогодні мені приснилося що в Китаї не продано 90 млн квартир, в основному в сільській місцевості, проте китайці не читають зРадіо і дурова, не слухаються керманича і пхаються у великі міста (неочікувано, правда?).

І догнали ціну на ванбедрум в Шанхаї до 1 млн дол, а в шенжені до 700 тис нікому не потрібних..

Просто один в один як і нас, у нас же квартири по ціні ньйорка:-)


Просто утро позитива!
1.Окзывается в вашем оп есть люди, умеющие читать. Это обнадеживает.
2.Иногда карьеру приходится начинать с самых низов, но я верю, что к клаве уборщицы тети Клавы вас допустят уже через недели 2-3. Это будут нелегкие тиждни болю, но вы сможете пройти через это.
3. 2 квартиры осталось - це перемога. Осталось еще вокруг них стены построить и будет все зашибись.
4. По цене НуЁрка у нас только Ылитные АППСы, остальное по цене Цюриха. Это прямо с утра после вчерашних рюмок валидола (или вальдшнепса). Растем! Китайцы будут сносить кварталами небоскребы, все равно все едут в Нью-Вас... в Киев. Это еще Трибеко завещало.
5. Да, вы слышали новость? Гугл таки переносит штаб квартиру в Киев. Им так понравилась концептуальная застройка Киева, что они продали только купленный за 2,5 ярда офис в НЙ и на все эти бабосики будут брать у никонова треху с правильными комнатами в ж0пе Нивок с поставкой в 2032 году. Я им пока студию на венике сдам, чтобы серверы под дождем не мокли. Им удобно,сказали, прямая маршрутка все таки.
rjkz
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