Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Пух А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?
Конечно, тут дело в экономической нестабильности нашей страны, есть большая вероятность покупать за 2000 м.кв, апродавать за 1500 м. кв. Я и сам так однажды попал, ну слава богу что хоть все достроили и сдали
fox767676 написав:Пух А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?
Конечно, тут дело в экономической нестабильности нашей страны, есть большая вероятность покупать за 2000 м.кв, апродавать за 1500 м. кв. Я и сам так однажды попал, ну слава богу что хоть все достроили и сдали
Район Золотых Ворот в Киеве занял 16 место в рейтинге лучших районов мира по версии британского журнала "Time Out". Издание опубликовало список 49 лучших районов мира, где отметило улицу Рейтарскую, Ярославов Вал и Гончара, которые "меняются со скоростью метеорита".
Странно что не Осокорки. Бальзам на душу.[/quote] И не Рыбальский