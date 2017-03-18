RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8701870287038704

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:39

Cтартанули продажи Куб29 , в конце березняковской набережной , ближе к жд и Грейту,стандарт-"комфорт", 25 этажей 230 квартир цены от 40к m2 :o
Зображення
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 12 жов, 2021 10:58, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 13.06.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:45

  fox767676 написав:Cтартанули продажи Куб29 , в конце березняковской набережной , ближе к жд и Грейту,стандарт-"комфорт", 25 этажей 230 квартир цены от 40 :o

отличный вариант, как раз к концу строительства будет 30к стоить, не превый год занимаюсь недвигой в украине
Пух
 
Повідомлень: 7
З нами з: 12.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:55

Пух
А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 13.06.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:10

  fox767676 написав:Пух
А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?

Конечно, тут дело в экономической нестабильности нашей страны, есть большая вероятность покупать за 2000 м.кв, апродавать за 1500 м. кв. Я и сам так однажды попал, ну слава богу что хоть все достроили и сдали
Пух
 
Повідомлень: 7
З нами з: 12.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:22

  fox767676 написав:Пух
А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?


У меня было в 2009. Брал по 1100. Потом стало дешевле и с ремонтом.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6905
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:34

  Пух написав:
  fox767676 написав:Пух
А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?

Конечно, тут дело в экономической нестабильности нашей страны, есть большая вероятность покупать за 2000 м.кв, апродавать за 1500 м. кв. Я и сам так однажды попал, ну слава богу что хоть все достроили и сдали


Тобто так як Ви написали не було.

Оголошуємо нову тему - девал нас спасе!
Первый
 
Повідомлень: 16456
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:37

  airmax78 написав:
Район Киева попал в двадцатку лучших в мире

Район Золотых Ворот в Киеве занял 16 место в рейтинге лучших районов мира по версии британского журнала "Time Out". Издание опубликовало список 49 лучших районов мира, где отметило улицу Рейтарскую, Ярославов Вал и Гончара, которые "меняются со скоростью метеорита".


Странно что не Осокорки. Бальзам на душу.[/quote]
И не Рыбальский
Ромасик
 
Повідомлень: 3203
З нами з: 30.03.15
Подякував: 655 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8701870287038704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
704 351082
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2153, 2154, 2155
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21542 3954554
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 16:13
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49982
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.