Пух
А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:10
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:22
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:34
Тобто так як Ви написали не було.
Оголошуємо нову тему - девал нас спасе!
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:37
И не Рыбальский
мне как некоренному тоже: с двух сторон на перекрестке зеленый забор уже несколько лет. Также напротив СБУшки и на Ярославом Валу сразу возле метро. Квартал вокруг метро и оперетты запаркован ведрами. Убитая улица БЖ. А так то да, ностальжи.
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:43
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:54
А я, как человек в Киеве поселившийся относительно недавно, но при этом успевший многие позитивные изменения своими глазами, не могу не согласиться с этим рейтингом. 10 лет назад, когда я приехал в Киев, на Ярославовом Валу было так грустно, что я был рад зайти в кафе Ярославна (или как-то так). Сейчас эта улица полна отличных заведений. Отреставрированы два самых красивых дома на улице, приведены в порядок тротуары, сделана отличная велодрожка (если бы на ней еще не парковались разные де6илы). Улица Золотоворотская, и Франка приведены в порядок - по ним стало приятно ходить (в отличие от 10 лет назад). Чего стоит райончик вокруг велотрека. В целом район преобразился и с рейтингом сложо не согласиться. Да, есть заброшенная Львовская площадь - ждущая своего часа. И недострой в Обсерваторном переулке. Жители соседнего с Золотыми Воротами микрорайона по-прежнему ждут метро. Но в целом стало очень сильно лучше именно в этой части города. Что и было справедливо отмечено составителями рейтинга.
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:20
airmax78 согласен, на Ярославом Валу отреставрировали много красивых домов. Но есть и такое себе (там где банк Конкорд). Наливайки - не знаю, не особо связываю с ними комфорт своей жизни. Много наливаек захватывает тротуар. Общий комфорт пользования этим районом не привлекает.
О рейтинге сложно говорить - нужно везде побывать. Как-то европейских столиц особо не видно в нем.
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:21
знайшовся один з тих кто розігнав ціни на нерухомість
Як тільки Андрій Клочко став депутатом Верховної Ради ("Слуга народу"), його 70-річна мати одразу почала скуповувати різну дорогу нерухомість. Раптове збагачення мами нардеп пояснив опікою його сестри-бізнесменки та її чоловіка.
Першу ділянку його мати купила у 25 кілометрах від Києва. У липні 20-го Наталія Клочко купує тут землю. За ринковою вартістю її ділянка коштує близько двох мільйонів гривень. У 2021-му у Наталії Клочко з’являється таунхаус на 150 квадратів під Броварами. Ціна там теж під два мільйони гривень.
У серпні жінка отримала відразу дві квартири на 67 і 199 квадратів і маленьке приміщення в Києві ЖК "Рів'єра". Поруч - метро, вихід до пляжу на Дніпрі. Вартість нерухомості - близько 9,5 млн грн.
У минулому році жінка також придбала автомобіль Tesla Model X. Ціни на такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.
Після розголосу події нардеп Клочко написав пост в Facebook, де розповів, що матері допомагає його сестра Олена Грузицька, яка є "забезпеченою людиною". Також за версією Клочка, чоловік сестри очолює філію міжнародної компанії.
Виявилося, що його сестра, Олена Грузицька, почала обростати найдорожчою нерухомістю саме тоді, коли її брат став нардепом.
У серпні вона купила квартиру в тому ж ЖК, що і мама. Того ж дня. За прайсом забудовника, ці приміщення повинні обійтися їй майже в чотири мільйони гривень.
Також вона купила квартиру на Крюківщині майже за мільйон гривень. Третє приміщення сестра купила на Троєщині у березні 21-го року. Приміщення у 106,3 кв.м на Драйзера. Якщо житло продавалося із ремонтом, то така квартира коштує на ринку від 2,5 мільйона гривень.
"Якщо до активів матері Клочка додати активи його сестри, вийде близько 20 млн грн. І це за два роки", - зазначають журналісти.
Після цих покупок журналісти вирішили перевірити, чи дійсно так добре заробляють родичі Клочка, щоб мати можливість купувати собі і мамі нерухомість і машини.
"Нардеп всіх публічно обманює", - констатують журналісти.
Журналісти з'ясували, що чоловік і жінка живуть у висотці на Троєщині. А сестра нардепа не має ніякого бізнесу і навіть не реєструвалася ФОПом. Вона виявилася співробітницею стоматологічної клініки.
"Клочко розповідає про мільйони, успішний бізнес, а в реальності - ні мільйонів, ні бізнесу офіційно у сестри немає", - йдеться в сюжеті.
Також виявилося, що ніякого бізнесу немає і чоловіка сестри "слуги народу" Сергія Грузицького. Він працює в компанії, що займається виробництвом алюмінієвих профілів. І офіційна його зарплата там - 28 000 гривень.
"Із 2018 по 2020 роки Грузицькі разом заробили 1 млн 35 тис. гривень. І цього навіть не вистачає на Теслу, яку сестра Клочка презентувала мамі", - зазначають журналісти.
Сам Клочко на питання журналістів "Звідки у вашій сім'ї таке майно на мільйони?" не відповів. Також не захотіла спілкуватися і сестра нардепа.
Андрій Клочко пройшов в Раду за списками "Слуги народу" і зараз очолює Комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Журналісти припускають, що "слуга народу" неофіційно заробляє гроші і не декларує їх.
За даними журналістів, нардепи отримують щомісячні доплати від Офісу Президента - "за правильні голосування, хорошу поведінку, щоб не розбіглися".
"Логічно припустити, що фонд доплат не формується з кишені президента або керівника його Офісу. Це частково гроші тих самих олігархів, проти яких "слуги" нібито активно ведуть боротьбу. Частково - "подяка" від учасників "Великого будівництва", які отримують мільярдні державні підряди", - йдеться в сюжеті.
Журналісти називають розмір доплат від $ 20 тис. до $ 50 тис. на місяць.
"Якщо вивести середнє, то виходить десь $ 400 тис. на рік, за два роки майже $ 1 млн. Майже стільки, скільки сім'я Клочка інвестувала в нове і дороге. Це ж треба, який збіг!" - резюмують журналісти.
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:23
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